Illustri giuristi a convegno su responsabilità e risarcimento

Firenze, 1 luglio 2022 – Nella ricorrenza dei 150 anni dalla sua fondazione, la casa editrice toscana Pacini Editore, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, Fondazione Ordine degli Avvocati di Firenze e la Società Toscana degli avvocati amministrativisti organizza per lunedì 4 luglio una giornata di approfondimento sul tema “Le nuove frontiere della responsabilità. Il risarcimento del danno nelle varie declinazioni”.

L’evento, promosso da Pacini Giuridica con il coordinamento scientifico di Francesca Degl’Innocenti (Università di Firenze) si terrà, a partire dalle 9.30, nell’Auditorium Santa Apollonia in via San Gallo 25/R a Firenze; l’iscrizione è gratuita e la partecipazione all’evento potrà avvenire in presenza o via webinar (info sul sito www.fondazioneforensefirenze.it). Sono riconosciuti 3 crediti formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione ad ogni singola sessione (così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dall’art. 20, comma 1, lettera a) e del Regolamento sulla Formazione continua).

Due sessioni (una mattutina e una pomeridiana) e tre sezioni (Diritto Civile e del Lavoro, Diritto Penale, Diritto amministrativo) caratterizzano la giornata che sarà introdotta da Guido Alpa (Università di Roma La Sapienza). Interverranno Marco Ferrero (Fondazione per la Formazione Forense di Firenze), Claudio Scognamiglio (Università di Roma “Tor Vergata”), Salvatore Patti (Università di Roma La Sapienza), Ettore M.

Lombardi (Università degli Studi di Firenze), Bruno N. Sassani (Università di Roma “Tor Vergata”), Oronzo Mazzotta (Università di Pisa), Luca Bisori (Fondazione per la Formazione Forense di Firenze), Roberto Bartoli (Università di Firenze), Filippo Bellagamba (Università di Siena), Carlo Fiorio (Università di Perugia), Simone Torricelli (Università di Firenze), Fausto Falorni (Foro di Firenze), Alberto M.

Bruni (Foro di Firenze), Domenico Iaria (Società Toscana Avvocati Amministrativisti).