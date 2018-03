Il voto in Toscana: analisi delle elezioni politiche del 4 marzo

Dibattito il 13 marzo alla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli

FIRENZE - "Il voto in Toscana. Le elezioni politiche del 4 marzo 2018" è il titolo del fascicolo appena pubblicato dall'Osservatorio Elettorale della Regione Toscana e curato da Antonio Floridia e Antonio Folchetti con la collaborazione di Lorenzo Lotti e Laura Pieri. In questo fascicolo sono presentati i dati generali e alcune prime analisi sui risultati delle recenti elezioni politiche. Il dettaglio dell'analisi verte sui risultati elettorali nei collegi della Toscana e nel complesso della regione, il confronto tra i dati del 2013 e quelli del 2018 per quanto riguarda le principali forze e aree politiche. Viene anche presentata una cartografia del voto in Toscana, costruita su scala comunale e si approfondisce il ricorso al voto "personale" nei collegi uninominali che la legge elettorale consentiva di esprimere separatamente da quello del partito. Sono anche presi in considerazione i dati sulla partecipazione. Si scopre ad esempio che rispetto alle ultime politiche gli elettori sono diminuiti di circa 44 mila unità, che la percentuale dei votanti passa dal 79,2% al 77,5% e che le schede bianche e nulle, nel complesso, rimangono stazionarie (65 mila, 2,9% sui votanti), con un incremento delle bianche e una flessione delle nulle. Nelle prossime settimane la pubblicazione sarà ampliata con ulteriori analisi, relative in particolare alla correlazione tra i risultati del voto e le variabili demografiche e socio-economiche.

Dopo i risultati della tornata elettorale del 4 marzo, la Fondazione Circolo Rosselli organizza nel suo Spazio in via degli Alfani 101/R martedì 13 marzo 2018, alle ore 16:30, un dibattito sullo scenario post elettorale, dal titolo “Elezioni politiche 2018. La sconfitta del centrosinistra e della sinistra. Ragioni e prospettive”. Interverranno Francesco Carrassi, direttore del quotidiano “La Nazione”, Paolo Ermini, direttore de “Il Corriere Fiorentino”, Luigi Vicinanza, direttore de “Il Tirreno”. Presiederà Valdo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Rosselli. L’iniziativa è prevista per le 16:30 per permettere, a seguire, il dibattito con gli interventi del pubblico.