Il vecchio west è al Parco delle Cascine: al via il primo corso di monta all’americana per principianti

Cinque weekend per imparare a cavalcare come un vero cowboy. Al Centro Ippico Toscano (via de’ Vespucci 5) lezioni aperte anche a chi non ha mai avuto esperienza

Dieci lezioni per imparare a cavalcare come un vero cowboy: si apre sabato 11 maggio al Centro Ippico Toscano (via de’ Vespucci, 5) il primo corso di monta americana per principianti, aperto anche agli adulti che non hanno mai avuto esperienza equestre.

Le lezioni si svolgeranno il sabato e la domenica mattina per un totale di 5 weekend, con l’obiettivo di trasmettere agli aspiranti cowboy i “principi base”: come salire in sella e prima ancora come sellare e dissellare il cavallo, come prendersene cura e, infine, provare le diverse andature (passo, trotto e galoppo).

La scuola del nuovo dipartimento americano, guidata da Emanuela Modestino (Tecnico Federale di 2 livello), è attiva e pronta ad accogliere allievi principianti ed esperti. I corsi base di equitazione western saranno infatti proposti periodicamente.

Il CIT è un punto di riferimento per l’equitazione regionale e italiana, oltre ad essere teatro di eventi, scuola e stage formativi di salto ostacoli, sua tradizionale disciplina, ma anche di nuove attività agonistiche legate agli sport equestri americani come il Reining e le Performance.

A fianco all’equitazione sportiva e agonistica, di scuola inglese e americana, il CIT presenta anche un’altra novità: il via delle attività legate al turismo equestre all’interno del Parco delle Cascine, polmone verde di Firenze e scenario nel quale sorge il Centro, con la possibilità di fare passeggiate in sella tra prati e viali alberati. A due passi dalla città di Firenze.

Per info 328 433 9289 – prenotazioni online su www.centroippicotoscano.it