Il tempo del desiderio

Il 30 agosto, incontro con Irma Morieri

Il 30 agosto alle 18.30 Villa Argentina di Viareggio ospiterà una conferenza di psicanalisi curata dalla dott.ssa Irma Moreri insieme alla Scuola di Formazione in Psicanalisi Freudiana ed all'Associazione culturale Esserci in occasione della particolare mostra d'arte in corso del Maestro Manzella "Kiklos". Una serie di opere d'arte ed un tema che richiama, a partire dal suo titolo, la questione del tempo e del suo destino, del ricordo e del desiderio per come si combinano e si alternano nell'esperienza umana e nell'amore.