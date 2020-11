Ph Twitter Nardella

Torta in Palazzo Vecchio e tanti cittadini che gli hanno fatto gli auguri

Oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella compie 45 anni. La festa ridotta dato il particolare periodo epidemico ma la torta non è mancata neanche oggi in Palazzo Vecchio. "In mezzo a tutti gli impegni - scrive su Twitter Nardella - una bella sorpresa per i miei 45 anni! Soffio questa candelina in ufficio insieme a tutti voi, che mi state riempiendo di auguri e affetto.

Grazie di cuore!"