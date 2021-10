Il Salone dello Studente fa tappa in Toscana

Online e on demand, percorsi guidati, incontri, webinar, test di valutazione. Il Salone dello Studente fa tappa in Emilia Romagna e in Toscana, con un’edizione digitale e totalmente gratuita. Una settimana (25-31 ottobre) ricca di appuntamenti, stand virtuali e tour interattivi per far conoscere ai quasi 370mila studenti delle scuole superiori delle due regioni (Emilia Romagna 196.636, Toscana 167.958), tutte leofferte formative post diploma in Toscana e Emilia Romagna, nazionali e internazionali.

I primi quattro giorni (25-28 ottobre) tutti gli eventi saranno in diretta streaming, mentre dal 29 al 31 saranno riproducibili on demand sulla piattaforma www.salonedellostudente.it. Al Salone, organizzato con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, partecipano gli atenei di Parma per l’Emilia Romagna e quelli di Firenze, Siena e UniStranieri Siena per la Toscana.

Crescono le immatricolazioni. La pandemia non ha fermato il desiderio dei ragazzi di costruire al meglio le basi per il loro futuro professionale e se in Italia le immatricolazioni per l’anno accademico 2020/2021 sono incrementate del 5,7% (dati Miur) rispetto all’anno precedente, nelle due regioni l’Emilia Romagna segna il passo rispetto alla media nazionale, +1,5%, mentre la Toscana è perfettamente allineata, +5,5%. Dai dati del Miur, gli immatricolati degli atenei emiliano-romagnoli nel 2020/2021 sono stati 32.667 divisi tra Parma 5.701, Modena 5.330, Bologna 14.382, Ferrara 7.254.

Mentre quelli toscani sono stati 20.199 dei quali Firenze 10.116, Iul Telematica 193, Pisa 7.343, Siena 2.105, Siena UniStranieri 442. Il precedente anno accademico gli immatricolati erano stati 32.203 in Emilia Romagna e 19.158 in Toscana. Dal raffronto si evidenzia in particolare il calo di Modena, -7,5% compensato dal +7% di Ferrara. Il dato toscano ha registrato l’impennata di Iul Telematica, +257% e un calo dell’Università per Stranieri di Siena, -11% e di Unisi, -15%. Il massimo ateneo toscano si conferma Firenze dove si è avuto un incremento di +13%

«Il Salone dello Studente Campus Orienta, offre la possibilità di avere una visione completa di quello che può essere il percorso post-diploma di uno studente. Sia che si tratti di proseguire gli studi, di optare per il mondo del lavoro o di provare a portare avanti entrambi. O addirittura di scegliere di intraprendere prima di tutto un percorso di vita, l’obiettivo resta quello di dare ai giovani la possibilità di crescere», commenta Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori, che organizza il Salone in tutta Italia.

L’offerta del Salone. Il Salone dello Studente, che nella sua versione online l’anno scorso è stato seguito da oltre un milione di studenti, riproduce in rete quanto gli studenti hanno trovato durante le edizioni in presenza degli anni scorsi. Proprio come in una fiera reale, infatti, gli studenti che si “recheranno” al Salone collegandosi al sito www.salonedellostudente.it troveranno nel Padiglione Espositivo gli stand virtuali di accademie, ITS e atenei. Qui gli studenti potranno entrare, singolarmente o con tutta la classe, nella room privata e parlare di persona con il referente dell’ateneo o della scuola per chiedere informazioni.

Al Salone ragazzi troveranno anche percorsi espositivi interattivi dove sfogliare videogallery e scaricare brochure di sedi e corsi; sale workshop dove seguire presentazioni delle offerte formative di università e accademie, incontri e webinar interattivi; sportelli counseling di coaching in cui porre domande e dialogare con gli interlocutori; test attitudinali da provare; un motore di ricerca per scoprire tutti i corsi di laurea e tutti gli atenei italiani. Inoltre, i ragazzi potranno conoscere le opportunità di corsi pratici di orientamento alla vita universitaria e fare simulazioni dei test di accesso alle facoltà per capire, in concreto, come deve essere affrontata la preparazione.

PROGRAMMA DEL SALONE

Il programma degli incontri interattivi va da lunedì 25 a giovedì 28 ottobre dalle 9 alle 16. Mentre nei giorni successivi si troveranno in rete tutti i materiali con le brochure scaricabili dei corsi e i video-webinar delle offerte formative andati in live durante la prima parte della settimana.

Gli eventi in programma comprendono oltre 300 appuntamenti e incontri di offerte formative post diploma.

Particolarmente interessante è “A tu per tu”, uno spazio di dialogo con le Università italiane per confrontarsi sul mondo accademico dei prossimi anni e sulle opportunità che il mondo della formazione e del lavoro riservano ai giovani. Con la formula di 30 minuti – 5 domande – 1 Ospite, al Salone di Emilia Romagna e Toscana parteciperanno, per l’Università degli Studi di Firenze, Ersilia Menesini, Prorettrice alla didattica (Mercoledì 27 ore 10.30), l’Università degli Studi di Parma con Sara Rainieri, Prorettrice alla didattica (Mercoledì 27 ore 11.30) e l’Università per Stranieri di Siena rappresentata dal Rettore Tommaso Montanari (Giovedì 28 ore 10.30).

Quello con la Moda è l’appuntamento previsto per il Creative Day, in programma giovedì 28 ottobre, in collaborazione con l’Istituto Modartech di Pontedera (Pi), evento dedicato all’orientamento in ambito moda, design e comunicazione per accompagnare gli studenti nella scoperta delle professioni della creatività.

Si parlerà anche delle nuove modalità di costruzione e presentazione del curriculum vitae, su come affrontare un colloquio di lavoro, sulle possibilità di studio all’estero, sul prestito universitario e si lancerà uno sguardo sulle professioni del futuro anche attraverso A Misura di Scuola e I Sentieri delle Professioni, iniziative di formazione per docenti e studenti realizzate in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) della Toscana .

Tra le offerte formative locali, da segnalare lo Ied, Istituto Europeo di Design, con la sua sede di Firenze, l’UniCollege Firenze e Mantova, la Naba Nuova Accademia di Belle Arti, e la Laba - Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

Al Salone, Dispenso metterà innovazione, competenza e tecnologia al servizio dello studente. L’Academy organizza corsi di orientamento all’università, corsi di preparazione ai test d’ammissione e per studiare all’estero.

Altri servizi sono i Test e Le indagini per misurare le proprie competenze, come il Questionario di interessi alle aree post-diploma; Intelligenze Multiple; Teens’ Voice, l’indagine sui giovani in collaborazione con Università La Sapienza di Roma; Test di Lingua Inglese; Questionario degli Interessi Scientifici; Colloqui di Orientamento Individuali prenotabili alla mail salonedellostudente@class.it

Il Salone dello Studente dell’Emilia Romagna e della Toscana è valido come Pcto, Percorso per le competenze trasversali per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e le scuole possono riceverne i relativi attestati chiedendoli all’indirizzo salonedellostudente@class.it

Anche i docenti hanno un loro spazio virtuale apposito con incontri di confronto e aggiornamento didattico.

È un evento: Next Generation Platform, Class Editori. Si ringraziano: Esercito Italiano; Rete ITS Italia; ESN (Erasmus Student Network Italy); Aspic; Gambero Rosso Academy; Gambero Rosso University; Reputation Manager; Job Farm; Global Shapers Community; Irase Nazionale; Enfap Italia; Studey. Partner: Dispenso; Jooble; Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro, Milano Finanza Academy, Italia Oggi Academy. Con il patrocinio di: Regione Emilia Romagna. Sponsor: Università Telematica Pegaso; Intesa Sanpaolo. Media partner: Generazione Magazine, Telesia, Radio Classica.

Campus Orienta, IL SALONE DELLO STUDENTE è la manifestazione che dal 1990 ha coinvolto oltre 6 milioni di studenti su tutto il territorio italiano, diventando il punto di riferimento imprescindibile per i giovani in uscita dalla scuola secondaria, per le loro famiglie e per i docenti che li aiutano a intraprendere le strade più adatte dopo l’esame di maturità.

Il calendario dei Saloni dello Studente regionali on-line fino a dicembre 2021: Valle d’Aosta Piemonte e Liguria, 3/5 novembre; Marche Abruzzo e Molise8/11 novembre; Umbria Lazio e Sardegna, 15/18 novembre; Lombardia 29 novembre/2 dicembre; Campania e Calabria 13/16 dicembre