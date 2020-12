Un calcio di rigore di Vlahovic salva la Fiorentina

Foto tratte dal sito ufficiale www.acffiorentina.com

Con il Sassuolo finisce 1-1 dopo lo svantaggio al 13′ siglato da Traorè

Dopo 6' occasione viola sui piedi di Biraghi, che con il destro non inquadra lo specchio dopo una giocata di Ribery. Il Sassuolo in contropiede passa al 12' con Traorè servito perfettamente da Berardi. Ancora un'occasione per il Sassuolo con il tiro di Rogeiro para Dragowski sulla ribattuta Berardi manda alto. Ribery al 34' si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto Dusan Vlahovic spiazza Consigli e firma il pareggio.

A metà gara queste le parole di Vlahovic a Sky Sport "Ringrazio il mister per la fiducia. Importante aver segnato il pareggio e grazie alla squadra per il grande lavoro. Continuiamo così nel secondo tempo".

Nella ripresa subito buona giocata di squadra con Vlahovic che apre a Venuti, destro potente di poco alto. Pedro Obiang colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area al 50'. Azione corale al 60' con Ribery che invita al tiro Castrovilli, Consigli salva in angolo.

Al 72' triplo cambio viola fuori Vlahovic, Caceres e Castrovilli, dentro Pulgar, Igor e Kouame. All'83' Ribery fa qualcosa di pazzesco in area di rigore in mezzo a tre uomini, calcia forte, ma la traversa respinge il tiro. A 5' dalla fine dentro Borja Valero per Bonaventura.

FIORENTINA: Dragowski; Caceres (73′ Igor), Milenkovic, Pezzella, Venuti, Bonaventura (87′ B.Valero), Amrabat, Castrovilli (73′ Pulgar), Biraghi, Ribery, Vlahovic (73′ Kouame).

A disp: Terracciano, Quarta, Lirola, Barreca, Saponara, Eysseric, Cutrone, Callejon.

All. Cesare Prandelli

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogerio; Obiang (78′ Bourabia), Locatelli (82′ Magnanelli); Berardi, Traore (60′ Defrel), Boga (78′ Djuricic); Raspadori (60′ Caputo).

A disp: Pegolo, Ayhan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos, Muldur, Lopez.

All. Roberto De Zerbi

Marcatori: 13′ Traore (S), 35′ rig. Vlahovic (F)

Ammoniti Amrabat (F), Locatelli (S), Berardi (S), Traore (S), Castrovilli (F), Biraghi (F), Toljan (S), Milenkovic (F)