Il presidente Mattarella a Livorno: una giornata indimenticabile

Il Capo dello Stato in visita privata alla mostra Modigliani e l'avventura di Montparnasse, poi alle celebrazioni in ricordo di Ciampi. Accolto con enorme calore dalla gente tra cori e sventolii di tricolori. Il sindaco Salvetti: "Sono emozionato e pienamente soddisfatto"

“Pre-si-dente, pre-si- dente”! E’ stato accolto con enorme calore, quasi come una rockstar, tra applausi e acclamazioni, sventolii di bandierine tricolori da parte di 500 bambini, e quindi rispettoso silenzio al momento dell’intervento, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Livorno, nella prima tappa della sua giornata livornese al teatro Goldoni.

Mattarella ha fatto visita alla città dei Quattro Mori per un doppio centenario: quello della nascita, il 9 dicembre 1920 a Livorno, del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (dedicato a lui l’appuntamento al Goldoni, un convegno dal titolo “Ricordare Carlo Azeglio Ciampi, uomo di Governo e Capo dello Stato”), e quello della scomparsa, il 24 gennaio dello stesso anno, dell’artista Amedeo Modigliani (per lui è in corso una mostra al Museo della Città che il presidente ha visitato con molto interesse).

E' iniziata alle 11 la giornata livornese del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accoglierlo al teatro Goldoni, prima tappa appunto, il sindaco Luca Salvetti, attraverso il quale il presidente ha voluto “salutare tutti i livornesi” con grande calore.

Prima di entrare all'interno del teatro, il Capo dello Stato ha assistito alla scopertura del busto di Carlo Azeglio Ciampi realizzato dallo scultore livornese Antonio Vinciguerra nella sala “Mascagni”, dove si trova anche il pianoforte sul quale il compositore ha composto “Cavalleria Rusticana” (pianoforte che ha colpito molto l’attenzione del presidente). Insieme a lui oltre al sindaco Salvetti, il presidente della Regione Enrico Rossi, il prefetto Gianfranco Tomao, la presidente della Provincia Marida Bessi, il figlio e i familiari livornesi di Ciampi.

All'ingresso in platea il presidente Mattarella è stato accolto da una caloroso applauso e dallo sventolio di centinaia di bandierine tricolori dei bambini delle scuole elementari e medie di primo grado ospiti in teatro per festeggiare il Capo dello Stato.

Appena il presidente si è seduto è iniziata l'esecuzione dell'Inno Nazionale cantato dal tenore Marco Voleri, accolta da un teatro in piedi particolarmente emozionato. Nei palchetti, a cantare senza perdere una parola, anche gli alunni delle scuole primarie Sacro Cuore, Circolo Benci, Bambin Gesù, Venerini, Paradisino, S. M. Maddalena, Carducci, Don Angeli, Collodi, De Amicis, Micheli, Bolognesi, La Rosa, Brin e in platea le secondarie di primo grado S. Spirito, M. Ausiliatrice, Bartolena, Borsi, Micali, Mazzini.

Il primo a salire sul palco e a parlare del presidente emerito Ciampi è stato il sindaco Salvetti, mentre sullo sfondo scorrevano immagini di Livorno e delle personalità che hanno fatto la storia della città.

Sono seguiti in successione gli interventi del presidente delle Regione Enrico Rossi, dei professori Umberto Gentiloni Silveri ed Emanuele Rossi.

Per ultimo ha preso la parola Mattarella, che, nel suo intervento, ha celebrato gli aspetti più significativi del Settennato di Carlo Azeglio Ciampi. Ha messo in risalto la visione che Ciampi aveva dell'Italia e dell'Europa democratiche e repubblicane, unite e libere, prive di odio verso altre patrie. E ha ripetuto le frasi che sovente usava Ciampi: “Non può esistere ragion di Stato che possa opprimere altri popoli”, e, rivolto ai giovani “fate che la fiducia sia più forte della paura”.

Terminato l'intervento, il Capo dello Stato ha lasciato il teatro per visitare al Museo della Città la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre" e rendere omaggio all'illustre cittadino livornese Amedeo Modigliani nel centenario della sua scomparsa.

Ad accoglierlo, oltre al sindaco, l'assessore comunale alla Cultura Simone Lenzi, insieme al coordinatore della mostra Sergio Risaliti.

Il presidente Mattarella si è trattenuto a lungo all’interno della mostra e in particolare ad ammirare l’opera della fanciulla con il vestito azzurro, icona dell’esposizione. Alla fine della visita, rivolgendosi al sindaco di Livorno Luca Salvetti e alle autorità, ha espresso grande gioia, con l’affermazione che quella di oggi è stata per lui giornata indimenticabile .

Sempre al Museo il Presidente ha incontrato le associazioni di volontariato Capire un’H, Comunico, Anffas, Autismo Livorno, Paraplegici Livorno che, insieme al Comune di Livorno, hanno pubblicato e messo a disposizione presso il desk del Museo, una serie di guide che “traducono” i pannelli esplicativi disseminati lungo il percorso dell’esposizione, in un modo più facilmente comprensibile da persone con diverse disabilità comunicative e sensoriali.

Il Presidente Mattarella ha incontrato infine alcuni detenuti della Media Sicurezza della Casa Circondariale delle Sughere di Livorno, che, nell'ambito del progetto “Mi riscatto per Livorno”, svolgono lavori socialmente utili in città e che gli hanno donato un modellino dei gozzi del Palio Marinaro.

Presenti oltre ai detenuti, il Direttore della Casa Circondariale Carlo Mazzerbo ed il garante dei diritti del Comune di Livorno, Giovanni De Peppo.

Il sindaco, nello spazio della chiesa sconsacrata del Luogo Pio, parte integrante del Museo della Città, ha donato al Presidente una riproduzione della prima pagina delle Leggi Livornine, emanate da Ferdinando I de’ Medici alla fine del '500, provvedimenti che hanno favorito il trasferimento a Livorno di mercanti stranieri, per dare impulso economico alla città, garantendo un' ampia serie di privilegi ed immunità, tra i quali la libertà di culto.

Come conseguenza delle Livornine, Livorno, che non ha mai avuto un ghetto, divenne un importante centro di cultura ebraica per i tre secoli successivi.

Presenti alla consegna del dono il presidente della Comunità Ebraica livornese Vittorio Mosseri e della storica Lucia Frattarelli Fischer.

Terminata la visita il Presidente è uscito dal portale della chiesa sconsacrata, parte integrante del Museo della Città e con il passo svelto che lo contraddistingue si è recato a salutare i cittadini che si trovavano oltre le transenne.

Dopodiché è salito sulla vettura presidenziale e ha lasciato la città.

“Sono emozionato e pienamente soddisfatto della giornata livornese del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”, commenta il sindaco Salvetti. “Siamo riusciti a raccontare le sensazioni, gli obiettivi ed i sogni di questa città al Capo dello Stato. Mi è piaciuta molto la partecipazione degli studenti che, al teatro Goldoni, hanno seguito con attenzione ed in rispettoso silenzio, interventi impegnativi ed hanno accolto e salutato il Presidente con grande enfasi. Molte le persone in città che hanno salutato il Presidente Mattarella durante il tragitto dal Goldoni al Museo della Città.

Grande la soddisfazione al Museo della Città, quando il Capo dello Stato ha affermato che avrebbe voluto rimanere un'ora in più ad ammirare le opere esposte in mostra”.