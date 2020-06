Il premio europeo delle città accessibili

Si sono aperte le candidature per l'edizione 2021

Si sono aperte le candidature per il premio europeo Access City Award 2021, giunto alla sua decima edizione. Il premio istituito dalla Commissione europea nel 2011 vuole premiare le città europee che si sono maggiormente impegnate a migliorare l’accessibilità dei centri urbani per chi ha difficoltà di movimento per età o disabilità, consentendo alle autorità locali di promuovere e condividere le loro migliori pratiche.

Le città che hanno più di 50.000 abitanti possono presentare la loro candidatura, esclusivamente attraverso un form online, entro il 9 settembre 2020.

A dicembre saranno proclamati i vincitori e le prime tre città classificate vinceranno premi in denaro da 150, 120 e 80 euro.

Sono state individuate quattro aree di accessibilità e le città candidate dovranno fornire una descrizione di azioni, politiche ed iniziative già esistenti o in fase di pianificazione in questi ambiti:

l’ambiente costruito e gli spazi pubblici;

i trasporti e relative infrastrutture;

l’ informazione e la comunicazione, comprese informazione e comunicazione delle tecnologie (TIC);

le strutture e i servizi pubblici

Quest’anno ci sarà anche una “menzione speciale” per "l'accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia" con un invito a descrivere le azioni intraprese durante la pandemia nella propria città.

Nelle edizioni passate l’Italia si è distinta con la proclamazione di Milano vincitrice della 6°edizione nel 2016, con Alessandria che ha ottenuto una menzione speciale nel 2017 per l’impegno profuso nonostante il difficile contesto finanziario e con Monteverde, una cittadina della provincia di Avellino, insignita con il premio speciale per l’Eredità storica 2019.