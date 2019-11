Il Planetario di Firenze sempre più amico delle scuole

Oggi la visita della Commissione cultura e sport

La Commissione cultura e sport del Comune di Firenze, presieduta da Fabio Giorgetti, prosegue le visite istituzionali di inizio mandato. Presso la Fondazione Scienza e Tecnica – Planetario di Firenze in Via Giusti, 29 la Commissione è stata ricevuta dalla presidente Donatella Lippi che ha illustrato ai consiglieri comunali l'attività di questo ente che lavora molto con le scuole del territorio. Un luogo privilegiato per studenti ma anche per chi è appassionato di astrologia. Sono in calendario, tutto l'anno nel fine settimana, numerosi appuntamenti riservati ai bambini ed ai genitori. In particolare il Planetario di Firenze è specializzato nell'organizzare laboratori per far conoscere le stelle, il sole ed i pianeti.