Il pilota ripolese Simone Faggioli premiato in Palazzo Vecchio

La cerimonia si terrà mercoledì 5 dicembre, alle 17,30, nel Salone dei Cinquecento

Il Comune di Firenze, l'Automobile Club di Firenze e la Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti premieranno mercoledì 5 dicembre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alle 17,30, il campione automobilistico fiorentino Simone Faggioli.

Faggioli, 40 anni, socio della Scuderia Biondetti e da sempre licenziato dell’Automobile Club Firenze, ad oggi ha conseguito 10 campionati europei e 12 campionati Italiani di Velocità in Salita.

Nel giugno scorso ha preso parte, al volante di una Norma, alla famosissima ed eclettica Pikes Peak, una gara americana, in salita, di venti chilometri che parte da un'altitudine di 2.800 metri per finire a 4.300 metri di altezza. Simone è arrivato secondo, battuto solo da una vettura elettrica a quattro ruote motrici, capace di sviluppare una potenza mostruosa, appositamente progettata e costruita dalla Volkswagen per vincere questa gara. È comunque entrato nella storia di questa competizione perché, pur giungendo secondo, ha fatto segnare il terzo miglior tempo nella storia della Pikes Peak.

Alla premiazione saranno presenti, fra gli altri, l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, il presidente dell’Automobile Club Firenze, Massimo Ruffilli, la direttrice dell’Automobile Club Firenze, Alessandra Rosa, il presidente della Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti, Gino Taddei e il francese Norbert Santos, fondatore della casa automobilistica Norma, che realizza le vetture da competizione con cui corre Simone.