Il Pd: “Manteniamo il sostegno al presidente Maurizio Sguanci”

Quartiere 1 Firenze, la nota ufficiale. "Decisione frutto di un lungo confronto interno, tra noi e con il partito"

“Dopo alcune giornate di riflessione abbiamo deciso di proseguire e di mantenere il sostegno al neo consigliere regionale e Presidente del Q1, Maurizio Sguanci.

Questa posizione, a giudicare dalle diverse dichiarazioni che si sono susseguite in questi giorni, è parsa a molti, anche non direttamente coinvolti nella vita quotidiana del Quartiere, scontata, quando invece – precisano i consiglieri del Partito Democratico al quartiere 1 – è stata frutto di un lungo confronto interno, tra noi e con il partito.

Una posizione presa nell’interesse generale della collettività che rappresentiamo, della cittadinanza del Q1. Presa perché la situazione socio-sanitaria ed economica è critica e crediamo che oggi sia necessario, una volta ancora, mostrare senso di responsabilità.

In termini di impegno, il doppio incarico inevitabilmente potrà generare difficoltà di gestione. Ci confronteremo politicamente con Sguanci sugli obiettivi, indicando le nostre priorità e rivendicando il ruolo centrale del Gruppo PD nella definizione dell’agenda politica del Quartiere 1.

Garantiremo la continuità del lavoro con il Presidente Sguanci, agendo da pungolo e senza far mancare il nostro approccio costruttivo e uno spirito critico. Lo faremo – concludono i consiglieri del Partito Democratico al Quartiere 1 – perché riteniamo che non ci siano le condizioni, oggi, per mettere in discussione l’attuale assetto del Consiglio di Quartiere 1".