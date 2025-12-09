Non un semplice disco di “tributi”, ma una raccolta di brani originali che attingono al genio di Miles, interpretando e reinventando anni e suoni tra i più rivoluzionari della storia del jazz.

S’intitola “SMiles”, il nuovo album del trombettista Franco Baggiani ispirato al periodo elettrico di Miles Davis, quello compreso tra il 1969 e il 1990, un’epoca di sconvolgimenti sonori, libertà improvvisativa e contaminazione tra jazz, rock e funk.Pubblicato da Sound Records - etichetta fondata dallo stesso Baggiani - “SMiles” è disponibile da oggi nelle principali piattaforme digitali oltre che in versione CD. Le nove tracce del disco sono state registrate dal vivo al CIAF Studio di Rufina (Firenze), cogliendo tutta l’energia e la spontaneità del concerto.Un suono autentico e pulsante guidato dalla tromba di Baggiani e impreziosito dalla formazione che da anni affianca il trombettista, con ospite d’eccezione il pianista e compositore spagnolo Joan de Ribera.“Nel 2026 si celebrerà il centenario della nascita di Miles Davis ma, e chi mi conosce lo sa bene, non sono il tipo incline a processi di santificazione.

Il disco esce indipendentemente dalla ricorrenza ed è focalizzato sulla musica di Miles, più che sul personaggio. Non ci è mai passato per la testa di fare un album di cover. I musicisti in studio sono gli stessi con cui suonavo Miles negli anni 80, negli Urbanfunk e nei Milestones - di cui faceva parte anche un giovanissimo Stefano Bollani. Miles è un seme piantato molti anni fa che continua a regalarci frutti”.Formazione: Franco Baggiani tromba e direzione, Joan de Ribera piano elettrico, Giacomo Downie sax baritono, Valerio Morelli chitarra, Lorenzo Lapiccirella basso, Antonio Gentile percussioni, Alberto Rosadini batteria.

Il disco esce grazie al contributo della società Dal Lago TTC di Altavilla Vicentina.Si può ascoltare "SMiles" su

https://open.spotify.com/album/6jqeHlAJMXBcQdLXKHyrQV

FRANCO BAGGIANI – Trombettista fiorentino d’origine ma da tempo cittadino del mondo, Franco Baggiani è attivo dalla metà degli anni Ottanta.Ha collaborato con musicisti di varie estrazioni come Stefano Bollani, Paolo Fresu, Irene Grandi, Stefano Cocco Cantini, Fernando Marco, Dave Mitchell, Freak Anthony, David Riondino, Luigi Cinque e molti altri.Ha pubblicato 32 album – di cui 17 a suo nome - che spaziano dal jazz più tradizionale al jazz-funk, al free jazz, alla musica elettronica e d'avanguardia.

Ha fondato ed è stato direttore di numerose band e big band, fra le quali Urbanfunk, Dynamics, Sound Orchestra, Sunrise Big Band. Trombettista, direttore d'orchestra e compositore, ha collaborato con numerose compagnie teatrali e proposto le sue composizioni e i suoi arrangiamenti in club, festival e teatri in tutta Italia e in Europa: dal Castellón Jazz Festival all’International Jazz Festival di Benicassim, dal Festival del Jazz di Saint Genis Laval al Dresda Summer Jazz Fest, al Veneto Jazz Festival e molti altri.

Brani "SMiles"

1) Vamp

2) 9 Novembre

3) Jam in Rufina

4) Riccardo's Smile

5) A Summer in Castellon

6) Joan

7) Caos vs Dead

8) Alicia and Lorenzo

9) My Mother Roberta

