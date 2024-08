Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè al Caffè de La Versiliana

Agli incontri al Caffè de La Versiliana torna domenica 18 agosto (ore 18,30) il Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Ai microfoni di Stefano Zurlo, giornalista de ‘Il Giornale’, il Ministro parlerà di turismo nazionale ma anche locale, della Versilia e della Toscana in generale come luoghi d’eccellenza per gli amanti dell’arte e della cultura, di overtourism e di come è cambiato il modo di fare vacanza degli italiani.

La Fondazione Versiliana si riserva per l’incontro di domenica 18 agosto con il Ministro Santanchè di verificare sul momento le effettive condizioni meteo. Qualora non permettessero il regolare svolgimento del dibattito in presenza del pubblico, l'incontro sarà registrato a porte chiuse e trasmesso in streaming sul canale youtube ”Fondazione Versiliana” e sulla pagina Facebook “La Versiliana”.

Il Catalogo dei cammini religiosi italiani si arricchisce con sei nuovi ingressi: Via Francesca della Sambuca (che collega Pistoia e Bologna), Via Micaelica Molisana, Cammino Montiano (nella Provincia di Monza e Brianza), Iter Suasanum (Marche), Cammino dei Florensi (Calabria), Cammino sulle orme di San Giovanni eremita. Il Catalogo conta, a oggi, 107 percorsi che attraversano l’Italia da Nord a Sud.

Cresce, quindi, la risorsa aperta e digitale messa a disposizione dal Ministero del Turismo nell’ottica di un modo di viaggiare lento, consapevole e sostenibile.