Il ministro Bonafede a Firenze con la Camera civile

Giornata di studi in campo legislativo venerdì 22 all’Auditorium della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze

Sarà il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ad aprire alle ore 9 il convegno “Le Corti fiorentine: dialogo tra giurisprudenza e dottrina”. Questo il titolo della giornata di studi in campo legislativo organizzata dalla Camera civile di Firenze con l’Università di Firenze, l’Ordine degli avvocati e il Distretto notarile, che si terrà venerdì 22 novembre all’Auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in via Folco Portinari 5.

Nella seduta del mattino si parlerà tra l’altro di “Abusi edilizi e nullità contrattuali”, “Adozione single e coppie di fatto”, “Il codice della crisi d’impresa”, La prova presuntiva nella responsabilità civile”. La seduta pomeridiana sarà invece dedicata al tema dell’innovazione tecnologica e intelligenza artificiale.