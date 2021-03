"Il minimarket che ha venduto vodka a una 14enne sia chiuso per sempre"

Draghi e Asciuti commentano la notizia del negozio di via Palazzuolo che è stato chiuso per sette giorni dopo le indagini dalla Polizia

"L’altro ieri una ragazza di 14 anni ha accusato un malore dopo aver bevuto una bottiglia di vodka comprata in un minimarket di via Palazzuolo. La sospensione dovrebbe essere a tempo indeterminato, non solo per 7 giorni; con il suo comportamento il commerciante senza scrupoli ha rischiato di farla morire, con il coma etilico non si scherza.

Come disposto dal Regolamento Unesco e dal Dpcm esistono dei limiti di orario per la vendita degli alcolici, ma ovviamente non è consentito farlo ai minorenni.

Grazie alla Polizia municipale la scorsa estate sono stati sanzionati molti furbetti dei minimarket che in barba alle regole e alla faccia di baristi e ristoratori che dal 2020 hanno perso la loro clientela, non solo hanno continuato a fare affari, ma lo hanno fatto in molti casi anche in maniera irregolare". Questo il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi.

"Il centrosinistra continua a mostrare una certa sordità sulla questione dei minimarket; credo sia venuta l'ora di far rispettare le regole. L'anno scorso ho presentato una mozione per evitare ulteriori aperture nel centro storico" aggiunge il consigliere della Lega Andrea Asciuti.