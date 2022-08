Il M5Stelle a favore dell'ampliamento dell’aeroporto di Firenze?

“Sulla nuova pista dell’aeroporto di Firenze, c’è la svolta a favore della candidata dei 5 stelle nel collegio della provincia di Firenze. A questo punto manca solo il Partito Democratico della piana, che esprime proprio il candidato nel collegio uninominale”. Questo quanto dichiarato da Gabriele Toccafondi, candidato del terzo polo Italia Viva - Azione nel collegio uninominale di Firenze provincia.

“Leggere la candidata Magnelli che afferma il M5S non è il movimento del No, fa piacere perché questo significa dire SI a tante opere che l’area Fiorentina e tutta la Toscana aspetta. Ma leggere anche “questo vale anche per l’aeroporto di Peretola”, significa buttare giù un muro ideologico e partire subito." Prosegue il candidato"Ne siamo estremamente contenti" - conclude Toccafondi - "finalmente faremo una campagna elettorale dove tutte le coalizioni potranno dirsi favorevoli alla nuova pista e alla chiusura dell’attuale, favorevoli ad investimenti, a posti di lavoro in più, a turisti ed opportunità. In questo mese vedremo poi il Pd e la sinistra da che parte decideranno di stare”.

Non si fa attendere la precisazione di Maria Letizia Magnelli, candidata del Movimento5Stelle: “La mia posizione in merito all'Aeroporto di Peretola non è cambiata: sono sempre stata e sono tuttora contraria all’ampliamento, in perfetta linea con le posizioni del MoVimento5Stelle. Sono sempre stata a fianco dei comitati cittadini No Aeroporto e continuerò a esserlo. La mia proposta e quella del M5S tutto è quella di realizzare non il cosiddetto aeroporto, ma piuttosto un collegamento ferroviario rapido tra Firenze e Pisa, potenziandole lo scalo aeroportuale: in soli 25 minuti potremmo collegare le due città, rendendo davvero un servizio ai cittadini. Esattamente quello che abbiamo proposto con la mozione a prima firma M5S recentemente approvata dal Consiglio Regionale che sollecita il raddoppio della linea ferroviaria tra la costa e Firenze”.