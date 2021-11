Il libro di Laura Torrisi e Sara Gazzini

Venerdì 5 novembre, alle ore 18,00 presso la Libreria Campus di Novoli in via delle Pandette 14, sarà

presentato il volume "P.S. SCRIVIMI SEMPRE", Mondadori, di Laura Torrisi e Sara Gazzini.

Un romanzo appassionante, scritto a quattro mani, che racconta delle gioie, della malattia e delle sofferenze delle due protagoniste. Due donne e un'amicizia più forte di ogni cosa. Un inno alla voglia di ricominciare al grido di “A FORZA DI FARCELA, CE LA FACCIAMO”

Modera Leonardo Canestrelli, speaker di Radio Toscana e radio Firenze.

La Libreria Campus è diventata negli anni un luogo di ritrovo e di incontro; uno spazio in cui trovare libri, cancelleria, biglietti per concerti, un luogo dove poter gustare alimenti e bevande come se si fosse a casa, dove poter svolgere eventi e incontri di vario genere; uno spazio per la musica dal vivo, un ambiente per ritrovarsi per una pausa o per lo studio tra studenti, un'opportunità per partecipare ad un incontro culturale o di attualità, un luogo che possa ospitare concorsi letterari e artistici.

Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite il sito della libreria www.libreriacampus.com o tramite mail all'indirizzo info@libreriacampus.com

L'incontro si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid, quindi con posti limitati e l'accesso sarà consentito solo a chi ha effettuato la prenotazione ed è in possesso di Green Pass.