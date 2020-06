Il giallo del gallo di via Cittadini è risolto: canto e sonno infranto! 

Avevamo sentito parlare di lui sulle pagine di Facebook. Gli abbiamo dato “la caccia” e, finalmente, lo abbiamo scovato! Ecco la sua storia

SUCCEDE A SIENA — Questa mattina ore 06.15: un “chirichiiiii” rompe il silenzio di una Siena che ancora dorme placida ed assorta. Lo abbiamo trovato. Il gallo di via Celso Cittadini non è più solo una leggenda metropolitana: esiste! Lui c’è.

Riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio di questa storia che prende vita su Facebook. Su un profilo appartenente ad una persona che abita proprio in via Celso Cittadini, siamo in zona Acquacalda, appare un messaggio: “se qualcuno conosce il proprietario del gallo che tutte le mattine dalle 5 in poi canta, lo faccia sapere….ho da dirgli un paio di cosette!”. E’ così che, dal giorno 8 maggio 2020, il gallo diviene “wanted” (ricercato).

Alba dopo alba, arriviamo al 19 maggio. Nessuna taglia sul suo conto ma c’è una novità. Appare, in zona, un cartello dal contenuto non rassicurante e non totalmente ripetibile: “Vi avvisiamo in prospettiva dell’estate, quando dormiremo con le finestre aperte: o fate in modo da far tacere il gallo o…” segue minaccia di ricorrere a forze dell’ordine o, in alternativa, suggerimento per far cessare definitivamente il canto del nostro protagonista.

Incuriositi dalla faccenda, ci appostiamo in strada limitrofa (leggasi via Quinto Settano) per verificare la veridicità dei fatti e, come anticipato, con nostra grande sorpresa, il canto del gallo “si presenta” puntuale. Non teme cartelli. Non ha paure. Non si spaventa e non si cura delle preoccupazioni o dei timori da sempre fedele al motto “canta che ti passa”!

Giallo risolto: il gallo canta per annunciare un nuovo giorno con buona pace dei residenti che vorrebbero stare ancora tra le braccia di Morfeo. Il pennuto lo sa: il mattino ha l’oro in bocca. Coraggio, è già ora di alzarsi!