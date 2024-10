Il futuro dei teatri della Pergola e Rifredi sta a cuore a Firenze

“In vista della riunione dei soci, prevista per domani, la Commissione Controllo del Comune di Firenze ha dato quest’oggi parere favorevole, all’unanimità, ad un ordine del giorno, originariamente presentato dalla Lista civica Eike Schmidt sindaco ma accolto da tutti i membri della Commissione, che invita la sindaca e la giunta a impegnarsi affinché il Teatro della Pergola mantenga lo status di Teatro Nazionale, a continuare a erogare risorse adeguate al mantenimento degli standard qualitativi necessari, a destinare più risorse per la Fondazione Teatro della Toscana ma anche ad attivarsi con gli altri soci perché le attività culturali 2024/2025 possano svolgersi secondo la programmazione prevista, anche presso il Teatro di Rifredi e il Teatro Era di Pontedera". Così il Presidente della Commissione Controllo Paolo Bambagioni che prosegue: "Il nostro impegno per tutelare l’offerta culturale della Toscana prosegue.

L’offerta culturale, infatti, deve essere sostenuta anche da risorse pubbliche. L’obiettivo è chiudere l’attuale triennio rifinanziando la Fondazione con un milione di euro, presentando il prossimo programma triennale al Ministero per mantenere lo status di teatro nazionale. Puntiamo, inoltre, a migliorare ulteriormente il nostro Teatro della Pergola”, conclude Bambagioni

Queste, sullo stesso argomento, le dichiarazioni di Luca Milani, capogruppo del Partito Democratico, di Caterina Arciprete, capogruppo Alleanza Verdi Sinistra – Ecolò e di Michela Monaco, capogruppo Lista civica Sara Funaro

“Una discussione approfondita all’interno della Commissione controllo dove sono stati accolti e votati, all’unanimità, tutti gli emendamenti che avevamo presentato all’Ordine del giorno in discussione sulla Fondazione Teatro Toscana. Sono stati analizzati tutti i temi in modo costruttivo ed abbiamo affrontato non solo il futuro del Teatro della Pergola, come Teatro Nazionale, ma anche il futuro del Teatro di Rifredi che deve rimanere attivo e con una sua programmazione. Il Teatro di Rifredi è una risorsa per il territorio”.