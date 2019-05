Il Comune cerca alloggi da destinare a edilizia residenziale pubblica

È on line l’avviso pubblico. Offerte entro il 25 giugno. I locali devono essere subito disponibili e assegnabili. Bonus sociale idrico, domande entro il 27 giugno

È on line sulla Rete civica del Comune l’avviso pubblico per la cessione di alloggi destinati ad incrementare il patrimonio erp. C’è tempo fino al 25 giugno per presentare le offerte.

Il Comune di Firenze intende infatti procedere all’acquisto di alloggi a destinazione residenziale, immediatamente disponibili e assegnabili, situati nel territorio comunale.

Gli alloggi offerti in vendita devono corrispondere a un intero fabbricato o di una porzione di esso costituita da almeno quattro alloggi, gestibile autonomamente senza gravami condominiali, con autonomia funzionale relativamente all’uso delle parti comuni.

https://www.comune.fi.it/system/files/2019-05/Avviso%20acquisto%20alloggi%20ERP%20PUBBL%28firmato%29.pdf

Le offerte dovranno pervenire presso la Direzione Patrimonio immobiliare, via dell’Anguillara 21, Firenze entro le 12 del giorno 25 giugno prossimo in busta sigillata, sulla quale dovrà essere apposta la seguente indicazione “OFFERTA DI CESSIONE DI IMMOBILE/IMMOBILI EX DDRT n. 4830/2019”.

Per ogni fabbricato o porzione di fabbricato offerto in vendita potrà essere presentata una sola offerta.

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio

C’è tempo fino al 27 giugno prossimo per consegnare le domande per l’accesso al bonus sociale idrico integrativo anno 2019. Le domande dovranno essere consegnate presso la Direzione Servizi sociali (viale De Amicis, 21).

Il bonus sociale idrico integrativo è un’agevolazione tariffaria, integrativa rispetto al bonus idrico nazionale stabilita dall’Autorità Idrica Toscana e destinata alle utenze cosiddette ‘deboli’, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità idrica Toscana che versano in condizioni socio-economiche disagiate.