Il combattente fiorentino Samed Memaj alla Night of Kick and Punch 9

La kermesse si terrà a Milano il 15 Dicembre

Grande incontro alla Night of Kick and Punch 9, organizzata sabato 15 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style e presentata da Elisabetta Canalis: Lorenzo Di Vara affronterà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna, nella categoria di peso dei 70 kg, Samed Memaj, atleta fiorentino nato in Albania ma residente in Italia dall’età di 3 anni e che ha già combattuto all’interno di grandi eventi nel milanese ed a Roma dove lo scorso 21 aprile ha affrontato il thailandese PTT Petchrungrueng perdendo per ko dopo essersi fatto valere. Di Vara e Memaj combatteranno con le regole della thai boxe che consentono di attaccare l’avversario con pugni, calci, gomitate, ginocchiate e proiezioni (ma nel momento in cui l’avversario cade a terra bisogna interrompere l’azione).

“Memaj-Di Vara è una sfida molto attesa dagli appassionati di thai boxe – spiega Angelo Valente – ed è per questo che ho voluto ospitarla all’interno della Night of Kick and Punch 9. A Milano e provincia la thai boxe è molto popolare da almeno vent’anni. Ricordo, negli anni 90 del secolo scorso, il thai boxer di Liverpool Master Sken che faceva le sue esibizioni al Palalido di Milano nel corso dei galà di sport da ring. Master Sken era un allenatore di thai boxe, ma gli piaceva esibirsi spaccando con un calcio volante una mela posizionata sulla punta di una spada e il pubblico impazziva. La thai boxe è sempre stata presente nei miei eventi anche se non l’ho mai praticata perché non era nelle mie corde. Ho iniziato con la kickboxing all’età di 12 anni e non l’ho più abbandonata, diventando campione del mondo dei pesi superwelter e dei pesi medi. Penso che se un atleta ha delle basi solide in uno sport da ring può imparare anche gli altri.”

The Night of Kick and Punch 9 è patrocinata dalla FIKBMS (la sola federazione di kickboxing riconosciuta dal CONI) e dalla Lega Pro Italia (un ente che si occupa dell’attività professionistica).

Il centro sportivo Vismara si trova in Via dei Missaglia 117 ed ha una capienza di 1.500 spettatori. E’ raggiungibile con la linea 2 della metropolitana (fermata Abbiategrasso). I biglietti costano 33 euro (bordo ring) e 22 euro (tribuna) e si possono acquistare telefonando allo 02-90723329 ed agli altri punti vendita segnalati sulla pagina Facebook “Kick and Punch Palestra”.