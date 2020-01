A fondo pagina le immagini da scaricare

Vi accompagnerà tutto l'anno sul vostro desktop, con le nostre più belle immagini dello sport fiorentino. I campioni più amati della città immortalati in 12 fotografie di Alessandro Zani

Dopo i calendari degli anni scorsi (siamo partiti nel 2010), “Nove da Firenze” realizza uno splendido progetto anche per il 2020. Aggiornate il desktop del vostro apparato digitale con il nostro calendario scaricabile liberamente on line, anche come salva-schermo.

Con il nostro Calendario on line 2020 intendiamo celebrare un anno importante, quello trascorso, per lo sport fiorentino. Il 2019 ha visto il passaggio di proprietà dell’AC Fiorentina, tanto agognato da buona parte della città. L’arrivo della famiglia Commisso a Firenze ha rianimato l’entusiasmo dei tifosi e pure degli addetti ai lavori, gettando nuove premesse a numerosi progetti promettenti, relativi non solo alla prima squadra.

Il torneo 2019 del Calcio storico fiorentino ha visto il ritorno a un regolare svolgimento dell’epico confronto tra i quartieri, segnato nell’ultima edizione da interessanti spunti tecnici e sportivi. Anche il pugilato cittadino ha celebrato l’emergere di nuovi campioni, che raccogliendo l’eredità di Leonard Bundu, si sono lanciati alla caccia dei titoli internazionali.

I calciatori della Fiorentina, le calciatrici della Fiorentina Women, i calcianti e i figuranti del Calcio storico fiorentino, il pugile Moha Obbadi, allenato dal maestro Leonard Bundu, sono i protagonisti di 12 scatti, ciascuno dedicato a un mese differente, realizzati dal nostro fotografo Alessandro Zani, che ha scelto tra le più belle fotografie dei servizi prodotti nel 2019, quelle che ci sono parse più significative e di buon auspicio per il nuovo anno.

Con il nostro augurio di un 2020 di vittoria per tutti gli sportivi della città. Viva Fiorenza!

Nicola Novelli

Direttore responsabile di Nove da Firenze

