Il 21 giugno la 'charity dinner' della Fondazione Santa Maria Nuova

Firenze, 15 giugno 2023 - Una cena di beneficenza per sostenere le attività sanitarie e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. La "Charity Dinner" organizzata dalla Fondazione Santa Maria Nuova per il 735° anniversario dell'Ospedale di Santa Maria Nuova si svolgerà il 21 giugno (ore 20.30) nel giardino di Palazzo Budini Gattai (via dei Servi, 51 – Firenze): è possibile partecipare e dare il proprio contributo, inviando un'e-mail a info@fondazionesantamarianuova.it.

“Sarà una serata pensata per stare insieme e confrontarsi - dice Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova - con uno scopo benefico sia a livello sanitario che culturale: con il ricavato dell'iniziativa sarà possibile infatti aiutare la Fondazione nella sua opera di sostegno all’Asl Toscana Centro per i progetti sanitari e di tutela e valorizzazione dell'inestimabile patrimonio storico-artistico dei suoi 13 ospedali”.

Come location di quest'anno è stato scelto Palazzo Budini Gattai, residenza signorile di origine cinquecentesca realizzata da Bartolomeo Ammanati, talentuoso allievo di Michelangelo a fine Ottocento venne rivisitata e restaurata ad opera dell'architetto Giuseppe Boccini su commissione della famiglia Budini Gattai. A presentare la serata sarà Veronica Bellandi Bulgarini di Radio Toscana.