Oasi Dynamo​ riapre al pubblico il 21 aprile (Pasquetta)

Ph G. Gavazzi

Arriva la primavera e l’Oasi Dynamo riapre al pubblico. La splendida riserva naturale affiliata al WWF, che si estende per oltre 1000 ettari sull'Appennino Pistoiese, da aprile a ottobre propone nei suoi boschi, sentieri e habitat protetti una serie di attività pensate per chi desidera esplorare la natura in modo sostenibile. In attesa, quest’estate, dell’inaugurazione di OCA, Oasy Contemprary Art and Architecture, il nuovo percorso all’aperto che ospiterà installazioni ambientali di artisti ed architetti, l’oasi propone un programma di escursioni guidate, laboratori didattici e momenti dedicati all’esplorazione della fauna locale.

Fra gli appuntamenti più attesi, la passeggiata notturna dedicata all’osservazione delle stelle, il trekking autunnale per il bramito del cervo e un workshop di fotografia naturalistica. Sono inoltre disponibili, su richiesta, esperienze personalizzate come il pernottamento in tende sospese tra gli alberi, safari fotografici e escursioni a cavallo. E naturalmente, come sempre, si terranno le attività per le scuole dell’infanzia, elementari e medie, oltre ai campi estivi in collaborazione con WWF, in partenza in estate.

Ad inaugurare il calendario, lunedì 21 aprile, si terrà uno speciale Picnic di Pasquetta. La giornata prevede un trekking leggero, adatto a tutti, ideale per godere dell’inizio della primavera. Dopo la camminata, sarà possibile stendere a terra il plaid e rilassarsi con amici e familiari, in un contesto diverso dal solito, stimolante e divertente anche per i più piccoli. Una guida ambientale specializzata sarà a disposizione durante tutta la durata dell’escursione, per rendere ancora più speciale l’esperienza e rispondere a tutte le curiosità sulla Riserva e i suoi animali.

Lunedì 2 giugno si terrà invece un incontro pensato per risvegliare i ricordi familiari di un tempo, quando le nonne erano le vere esperte dei rimedi naturali a base di erbe selvatiche. L’escursione, intitolata I rimedi della nonna – le piante spontanee e i loro usi, sarà condotta da una guida ambientale specializzata, che insegnerà ai partecipanti come riconoscere le numerose piante che crescono lungo i sentieri della Riserva e le loro proprietà terapeutiche e nutritive, oltre alle tradizioni popolari ad esse legate. Dallo zuccherino Sambuco al diuretico Tarassaco, senza dimenticare la Piantaggine, che ha un effetto lenitivo, i partecipanti scopriranno come integrare queste erbe nella vita quotidiana. Un’opportunità unica per far tesoro di usi antichi, rimedi efficaci che il mondo attuale sta pian piano dimenticando

Domenica 13 luglio lo staff dell’Oasi guiderà i visitatori nell’escursione Sulle tracce del lupo, un’esperienza imperdibile per gli amanti di questa creatura misteriosa ed elusiva, che ha fatto dell’Oasi Dynamo il suo habitat ideale. Sarà possibile percorrere i sentieri che il lupo attraversa frequentemente, osservare i suoi segni e le sue tracce lasciate nel terreno, e approfondire così la sua complessa vita sociale mentre si cammina all'interno della Riserva.

Per i più romantici, venerdì 22 agosto è in programma un appuntamento davvero speciale. Nel silenzio del bosco: magia notturna sotto le stelle è un’escursione serale ad alta quota per ammirare le stelle lontani dall’inquinamento luminoso della città. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti esploreranno il bosco dell'oasi in un'atmosfera di quiete, scoprendo il paesaggio naturale sotto una luce completamente diversa. L'escursione notturna offrirà l'opportunità di ascoltare gli incredibili suoni della natura che si risvegliano con il calar del sole, come il fruscio delle foglie, il canto degli uccelli notturni e i passi di un predatore lontano. Il bosco, immerso nell'oscurità, si svelerà in una prospettiva nuova, offrendo ai partecipanti un'occasione imperdibile per vivere la natura in tutta la sua bellezza, lontani dal caos quotidiano.

Sabato 27 settembre si terrà una nuova escursione notturna. Alla ricerca del cervo: escursione al bramito offrirà l'opportunità di ascoltare il potente richiamo del cervo, vero sovrano della foresta, proprio nel periodo del corteggiamento. Caratterizzato da un suono profondo e avvolgente, il suo bramito può essere infatti udito a chilometri di distanza. Un’esperienza unica che permetterà di apprezzare la natura selvaggia e la ricchezza della biodiversità del nostro ecosistema.

Sabato 11 ottobre Oasi Dynamo proporrà un’Escursione fotografica pensata per gli appassionati e per chiunque desideri muovere i primi passi nel mondo della fotografia naturalistica. Come immortalare gli animali selvatici, anche quelli più schivi e diffidenti, senza disturbare il loro comportamento naturale? Quali tecniche e strategie utilizzare per avvicinarsi a loro senza essere individuati dal loro infallibile fiuto? Questi e altri segreti saranno svelati dal fotografo professionista Gianluca Gavazzi, che condividerà la sua esperienza e le tecniche utilizzate nelle sue incursioni fotografiche nella natura. Durante l'incontro, inoltre, Gavazzi racconterà aneddoti legati alle sue uscite sul campo e offrirà consigli pratici su come avvicinarsi agli animali in modo discreto, catturando immagini indimenticabili senza compromettere il loro habitat.

Domenica 19 ottobre, infine, per celebrare al meglio l’inizio dell’autunno, il calendario si chiuderà con una giornata di Trekking e raccolta di castagne lungo gli antichi castagneti. Un appuntamento per rivivere una delle più antiche tradizioni del nostro territorio e camminare immersi nella magica atmosfera creata dal foliage.

Oltre alle escursioni in programma, Oasi Dynamo organizza una serie di attività parallele disponibili su richiesta, grande novità di quest’anno. Tra queste, l’opportunità di trascorre una notte in una tenda sospesa tra gli alberi, nel cuore della Riserva. Un alloggio innovativo, ma sicuro e confortevole, che offre ai partecipanti la possibilità di coniugare il contatto diretto con la natura con il comfort di una sistemazione speciale. Durante la giornata, saranno organizzate delle attività di trekking da svolgere insieme ad una guida specializzata, al termine delle quali gli ospiti potranno rilassarsi attorno al fuoco e gustare una cena di piatti tipici locali. Questo momento conviviale offre l’opportunità di condividere l’esperienza con gli altri partecipanti, godendo nel contempo della tranquillità del contesto naturale.

Ancora, un safari fotografico da svolgersi in un’area naturale privata e protetta, accessibile solo agli ospiti della Riserva. Questa esperienza rappresenta il perfetto equilibrio tra il dinamismo delle escursioni e la tranquillità degli appostamenti strategici, che offrono il miglior angolo di osservazione per scoprire gli animali nel loro ambiente. Durante il percorso, i partecipanti avranno a disposizione strumenti tecnologici avanzati, come le termocamere, che permetteranno di osservare la fauna anche nelle ore più difficili, come al crepuscolo o al tramonto, senza interferire con gli ecosistemi locali. Ogni partecipante sarà accompagnato da una guida naturalistica che metterà a disposizione la propria esperienza nella cattura di scatti indimenticabili, condividendo inoltre la sua conoscenza del territorio e della fauna.

Una delle novità più affascinanti è poi la possibilità di effettuare escursioni a cavallo. L’attività inizia con una sessione di formazione, durante la quale i partecipanti acquisiranno familiarità con i cavalli e impareranno le nozioni fondamentali per muoversi in sicurezza. Successivamente, sotto la guida di esperti istruttori, i partecipanti lasceranno il maneggio per intraprendere il percorso attraverso i sentieri dell'Oasi. La lunghezza e la difficoltà dei percorsi saranno personalizzate in base al livello di esperienza e sicurezza di ciascun partecipante, garantendo un'esperienza adatta a tutti.

Infine, una lezione di yoga ad alta quota, durante il tramonto. A seguito di una breve camminata di riscaldamento muscolare, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella pace e nell’armonia dell’oasi, per connettersi con se stessi e lavorare sul proprio benessere psico-fisico.

La prenotazione è obbligatoria, all’indirizzo info@oasidynamo.org o al numero 375 6124138. Per tutte le informazioni si rimanda al sito dell’Oasi Dynamo www.oasidynamo.org.

Informazioni

www.oasidynamo.org