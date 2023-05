Il 2 maggio a Nana Bianca arriva TEDxFirenze Live

Una volta l’anno, le idee più potenti e brillanti a livello internazionale vengono condivise sul palco della conferenza TED (organizzazione non-profit globale che promuove idee di valore che meritano di essere diffuse) a Vancouver, in Canada. Per la prima volta il team di TEDxFirenze permetterà di vedere in anteprima una selezione dei talk che andranno in scena in Canada grazie all’evento “TEDxFirenze Live” che si terrà il 2 maggio all’auditorium dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze. Evento in collaborazione con Nana Bianca, startup studio e acceleratore che supporta iniziative innovative digitali ad alta crescita e interesse tecnologico.

TED2023 parla di possibilità. Gran parte della conversazione pubblica di oggi è consumata da battaglie a somma zero tra gruppi divisi. Ma il mondo non deve essere a somma zero. A TED2023 esploreremo insieme uno strano e bellissimo spazio. Saremo guidati da sognatori, inventori e creativi. Innovatori, imprenditori e costruttori. Esploratori e creatori di cambiamenti. Pensatori visionari e persone che agiscono in ogni campo dell'attività umana. Usano il potere dell'immaginazione per rendere il mondo più grande, migliore, emozionante e pieno di speranza. E la cosa incredibile è che le loro visioni possono ispirarci a rendere reale quel mondo possibile. In un momento di grandi sfide, questo è l'antidoto di cui abbiamo bisogno.

L’evento

L’evento “TEDxFirenze Live” consiste in un vero e proprio evento in presenza, totalmente gratuito, dove pubblico e il team di TEDxFirenze si riuniscono davanti ad una selezione di talk tratti dalla conferenza TED in Canada e creano dialogo, si confrontano su emozioni, pensieri, idee promosse sullo schermo. L’evento non prevede speaker dal vivo: i filmati proiettati saranno in lingua inglese con sottotitoli in inglese o in italiano, ove disponibili.

Questo evento sarà un antipasto per la community in vista del nuovo evento TEDxFirenze che si terrà dal vivo nel capoluogo gigliato il prossimo autunno.

L’evento si terrà il 2 maggio dalle 18 presso l’auditorium dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, in Lungarno Soderini 21 a Firenze, è gratuito previa iscrizione obbligatoria qui: https://bit.ly/TEDxFirenzeLive