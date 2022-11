IGM per onorare la memoria: il Caduto Mazzei è tornato a casa

Un momento della cerimonia svolta a Firenze

Un evento che onora la memoria di chi ha dato la vita per la Patria. Ieri mattina, presso la caserma "Perotti", che attualmente ospita la sede del 78° Reparto Comando e Supporti Tattici "Lupi di Toscana", ha avuto luogo una breve ma significativa cerimonia organizzata dall'Istituto Geografico Militare.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Generale di Brigata Gabriele Vitagliano, ha consegnato i resti mortali, provenienti dal cimitero militare d'onore di Amburgo, del Caduto Brigadeiere dei Carabinieri Metello Mazzei che, dopo 78 anni dalla sua morte avvenuta il 3 marzo 1944 a soli 23 anni nel campo di concentramento per prigionieri di guerra di Dorsten in Germania, è ritornato in Italia.

La piccola urna in legno è stata affidata nelle mani del signor Stefano Mazzei, nipote.

Presenti all'evento, disposto dal Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, il Generale di Brigata Michele Vicari, Vice Comandante per il Territorio dell'Istituto Geografico Militare insieme al sindaco di Montemurlo paese di origine del Brigadiere e luogo finale di arrivo del suo "viaggio".