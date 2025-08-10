Ieri i funerali dei volontari di Terranuova Bracciolini

Ieri mattina i funerali di Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23 anni, i volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini deceduti nel terribile incidente sulla A1 di lunedì 4 agosto.

Con loro è deceduto anche Franco Lovari, il paziente che si trovava a bordo dell’ambulanza e i cui funerali si svolgono presso la chiesa di Sant'Agata nella frazione di Campogialli.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha partecipato alle esequie stringendosi al dolore dei familiari dei due volontari e della cittadinanza che, numerosissima, ha partecipato alla cerimonia funebre.

“E’ una ferita profonda per tutti noi - ha detto - che oggi ci stringiamo in un abbraccio silenzioso e rispettoso alle famiglie e alle confraternite di appartenenza. Gianni e Giulia non svolgevano semplicemente un servizio: avevano scelto di dedicare la propria vita agli altri. Il loro esempio resterà scolpito nella memoria di tutti noi, e li ricorderemo con infinita gratitudine e affetto. La presenza di tutta la comunità di Terranuova dimostra quanto profondo fosse il legame con i due volontari che hanno perso la vita nell’adempimento del servizio di soccorso e assistenza delle persone malate.

Ho portato il mio cordoglio personale e di tutta la Toscana, che oggi qui rappresento, ai familiari delle vittime e a tutta la comunità di volontari e volontarie della Misericordia di Terranuova Bracciolini, che ho ringraziato per il contributo essenziale che offrono ogni giorno al nostro sistema sanitario. Il mio pensiero commosso va anche a Franco Lovari, la terza vittima dell’incidente. Ai suoi familiari rivolgo il mio più profondo cordoglio”.

“A nome di tutto il Consiglio Comunale, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giulia, Gianni e del paziente - dichiara Gregorio Parrini, presidente del Consiglio Comunale di Greve in Chianti - che stavano trasportando, avvenuta nella drammatica mattinata del 5 agosto sull’autostrada A1. Tre vite spezzate in un istante. Giulia e Gianni, volontari della Misericordia, erano in viaggio per prestare aiuto, animati da spirito di servizio e altruismo”.

Il paziente, affidato alle loro cure, è anch’egli vittima innocente di questa tragedia: una persona che si trovava in una condizione di fragilità ed era affidato alle cure di chi, con dedizione, svolgeva un servizio essenziale. “Ci stringiamo con commozione e rispetto – prosegue - attorno alle famiglie delle vittime, alla Federazione delle Misericordie e a tutta la comunità toscana, che condivide il dolore per una perdita così ingiusta e lacerante”.

“Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento – conclude - a tutte le volontarie e i volontari che, anche nel nostro territorio, ogni giorno offrono il proprio tempo, la propria energia e il proprio cuore al servizio degli altri. Il loro impegno è una risorsa insostituibile e vitale per la nostra comunità”.