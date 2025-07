I bambini Saharawi in Toscana per l'ospitalità 2025

Si rinnova anche per il 2025 il progetto “Piccoli Ambasciatori di pace Saharawi”, che vedrà l’ospitalità dei bambini e delle bambine Saharawi nel territorio di Impruneta e comuni limitrofi. Grazie al Comitato Selma 2.0, dal 21 luglio al 2 agosto si svolgeranno incontri e momenti di condivisione nei circoli, parchi e piazze di Impruneta, Bagno a Ripoli, Tavarnelle, San Casciano e Greve, con l’obiettivo di far conoscere la cultura Saharawi e la loro lotta per l’autodeterminazione.

Il Sindaco Riccardo Lazzerini accoglierà i bambini giovedì 24 luglio alle ore 9:30 nella Sala Consiliare del Comune di Impruneta. Andrea Vitali, Delegato alle Relazioni Internazionali, ha dichiarato: "Un sentito ringraziamento alle Associazioni locali che rendono possibile questo progetto, un’occasione non solo di accoglienza ma anche di riflessione sulla difficile lotta del popolo Saharawi. Invitiamo tutta la comunità a partecipare agli eventi organizzati dal Comitato."

Chi desidera partecipare o collaborare può contattare il Comitato Selma 2.0.

Dal 14 al 16 luglio il Comune di Rignano sull’Arno ha ospitato con entusiasmo nove bambini saharawi e due accompagnatori, nell’ambito del progetto Piccoli Ambasciatori di Pace. Tre giornate intense tra giochi, escursioni, sport, incontri e momenti di condivisione con le tante realtà del territorio. Un vero e proprio scambio di culture e sorrisi che ha arricchito tutti i partecipanti, lasciando un segno profondo nella comunità.

"Siamo orgogliosi di aver rinnovato questo appuntamento di accoglienza e amicizia – ha dichiarato la vicesindaca Federica Morandi –. È un gesto concreto di solidarietà verso il popolo saharawi che coinvolge tutta la comunità, insieme alle nostre associazioni. Ci auguriamo che l’esperienza di questi giorni rappresenti per questi bambini un bagaglio di conoscenza utile per una vita migliore, più giusta e più libera".

L’amministrazione comunale desidera ringraziare tutte le realtà coinvolte per l’impegno e il calore dimostrato: l’Associazione Chernobyl, Valdarno Off Road, Canoe Valdarno, Coop Lego, i Circoli di Rosano, Troghi, Rignano e Cellai, Rignano Calcio ASD, Corner Cafè, Ingegneria del Buon Sollazzo, La Formica, l’Auser, Padre Massimo Merlino e Abdellahi Bucheiba, rappresentante per la Toscana del Fronte Polisario, presente in sala consiliare.