I Virginiana Miller al Glue Firenze

Venerdì 19 aprile presentano il nuovo album “The Unreal McCoy”

Dopo ben sei anni di assenza dalla scena musicale i Virginiana Miller sono tornati con un nuovo album, per la prima volta in lingua inglese, THE UNREAL Mccoy uscito su Santeria Records/Audioglobe lo scorso 29 Marzo. L’album è stato anticipato dal singoloLovesonge dal suo bellissimo videoclip.

The Unreal McCoy è un’esperienza immaginaria che odora di America e sa di chitarre suadenti sempre pronte però a graffiare, contornate da atmosfere suggestive e talvolta commoventi.



Dice Simone Lenzi “Ci sono influssi country, sonorità ricercate e qualcosa di ispirato a Morricone: questo è stato possibile perché abbiamo pensato i pezzi in un’altra lingua, se vuoi con più libertà. La stessa che comunque non ci manca visto che abbiamo tutti oramai una vita ben strutturata e suoniamo solo per divertirci”

Inizio concerto ore 22.30. Biglietto 5 € ingresso con tessera Glue/US Affrico

Il Glue Firenze è in viale Manfredo Fanti 20.