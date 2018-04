I viola portano a casa la sesta vittoria di fila in campionato

Serata luminosa nella 31° Giornata di Serie A. La Roma esce sconfitta dall'Olimpico per 0-2, grazie a un'impresa della Fiorentina, con gol di Benassi e Simoene. La soddisfazione della squadra al termine della gara.

FOTO & VIDEO — Anche la Roma esce sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina. I giallorossi meritavano qualcosa in più stasera, ma i Viola si sono messi dietro, hanno fatto due gol in ripartenza e sono arrivati con merito all'intervallo in vantaggio. Nel secondo tempo i patroni di casa hanno continuato a provarci, ma con poca qualità nel recupero palla negli ultimi 20 metri. Non hanno saputo chiudere certe azioni e hanno perso con demerito. Ancora tre punti che valgono nella classifica della Fiorentina.

Eusebio Di Francesco ha commentato così: “Oggi non è girata bene, quando crei così tanto e su tre tiri prendi due gol i demeriti sono tutti nostri nella poca concretezza e cattiveria dimostrate. Abbiamo difeso male. È un momento in cui le cose non vanno benissimo, non siamo bravi nell’andare a concretizzare la grandissima mole di gioco che stiamo mettendo in pratica: non facciamo gol. A volte si guardano le prestazioni, ma il calcio è fatto gli episodi che oggi, sotto tutti i punti di vista, non sono girati a nostro favore”.

Formazioni iniziali:

Roma: Alisson; Nainggolan(cap) Juan Jesus, Strootman,Dzeko, Fazio, Gonalons, Defrel, Bruno Peres, Manolas, El Shaarawy Panchina: Lobont, Skorupski, Pellegrini, Kolarov, Capradossi, Schick, De Rossi, Florenzi, Gerson, Silva

Fiorentina: Sportiello, Laurini, Biraghi, Saponara, Simeone, Eysseric,Dabo, Veretout, Pezzella (cap), Benassi, Vitor Hugo Panchina: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Falcinelli, Maxi Olivera, Cristoforo, Sottil, Lo Faso, Gil Dias, Hristov, Bruno Gaspar.