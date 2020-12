I segreti dei muschi, diretta on line il 5 dicembre

Ilaria Bonini (Università di Siena) ne descriverà le caratteristiche botaniche ed ecologiche

Sono spesso davanti i nostri occhi, colonizzano ambienti diversi, in città come nei boschi e in campagna, ma spesso non dedichiamo loro sufficiente attenzione; si tratta dei muschi, vegetali dalle caratteristiche straordinarie che cercheremo di conoscere meglio con un incontro di citizen science ad essi dedicato.

Siete tutti invitati a seguire l'evento organizzato per sabato 5 dicembre alle ore 17:00

Ilaria Bonini (Università di Siena) ci descriverà le caratteristiche botaniche ed ecologiche dei muschi, guidandoci al riconoscimento di alcune delle specie presenti sul nostro territorio.

Il webinar, inizialmente previsto come un "incontro di citizen science" in presenza e con una uscita di campo, produrrà anche un pieghevole per il riconoscimento delle specie, che verrà distribuito come pdf ai partecipanti e verrà stampato e reso disponibile in museo per gli interessati.

Possibile collegarsi al sito del museo o visitare la pagina Facebook per la diretta.

