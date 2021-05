I sapori del sud approdano a Pisa

Pisa - Un nuovo ristorante dal gusto e dall'atmosfera tipicamente mediterranea è aperto a Pisa. Si tratta di Radici, nuovissimo locale nella centralissima piazza Carrara, con vista su Lungarno Pacinotti e all'ombra della statua di Ferdinando I dei Medici. Materie prime del territorio, personale scelto, a partire dallo chef campano Ciro D'Acunto ed una location di prestigio collocata in uno dei luoghi più suggestivi della città di Pisa.

Giacomo Smaldone, Luigi Massaro, Giovanni Tricco, e Salvatore Alessandro Zappulla, affiatato gruppo di amici provenienti da diverse zone del sud d'Italia, si sono riuniti nel sogno comune di far conoscere e gustare le specialità culinarie tradizionali dei luoghi di origine. L'inaugurazione del locale si è svolta nel pomeriggio di giovedì, alla presenza del vicesindaco Raffaella Bonsangue, dell'assessore al commercio Paolo Pesciatini, del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli e di altri rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale.

“Siamo qui a dimostrare plasticamente la presenza delle istituzioni a fianco dei cittadini” – il saluto del comune di Pisa portato dal vicesindaco Bonsangue e dell'assessore Pesciatini - “ma siamo noi a ringraziare voi non solo per il coraggio che avete dimostrato nell'aprire questa nuova attività, ma anche per aver scelto Pisa perché voi non siete come me pisani doc, ma siete a qui a portare il coraggio e le competenze di chi vuol credere nel futuro del proprio lavoro e del benessere di tutti”.

“Auguro il massimo del successo a questa nuova e intrigante sfida imprenditoriale che nasce oggi nel cuore di Pisa” – l'auspicio del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Parliamo spesso della necessità di alzare l'asticella della qualità e questo nuovo locale corrisponde perfettamente a quell'idea di città bella, accogliente, viva, che ci portiamo dietro da tanti anni. Veniamo da un anno difficilissimo per le imprese, ma esempi come come questi sono concreti segni di rinascita che ci fanno ben sperare”.

“Proponiamo un servizio attivo a pranzo e cena, con un ventaglio di ricette e preparazioni che abbraccia le soleggiate terre del mediterraneo, un menù di pizze tradizionali e gourmet e una carta di vini legata ai territori del cibo, passando per gli aperitivi, in un ambiente interno esclusivo che unisce stile moderno e tradizionale, ed un dehors ampio e armonioso collocato in Piazza Carrara, nel pieno centro storico della città” - la presentazione di Giacomo Smaldone, uno dei titolari di Radici.