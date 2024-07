I Ragazzacci di Guascone Teatro

Il festival di cene e teatro “Utopia del Buongusto” prosegue sabato 13 luglio 2024 alle 21,30 presso la Terrazza dell’Ecomuseo di Castellina Marittima (Pisa), con Guascone Teatro che presenta “Ragazzacci” Non è ancora l'età per le cravatte. Di e con Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti.

Si tratta della quarta produzione di Guascone Teatro che vede in scena la coppia Goretti/Kaemmerle, due navigati autori-attori che per indole e formazione artistica hanno assorbito il piacere di accostare comicità e teatro d'avanguardia. Una pallottola di 67 minuti piena di testi, citazioni, racconti e aneddoti legati al mondo del teatro e dei suoi più traballanti miti. Una carriola di testi scritti da entrambi e in “Ragazzacci” riportata in scena con l'audacia di chi sa più facilmente essere ragazzaccio che funzionario, più nomade che impresario. Un incontro di pugilato con il pubblico dove non sono previsti né sconfitti né feriti. 67 minuti in cui poco importa se ci si sente da Route 67 in Oklahoma o da statale 67 Toscoromagnola. Ragazzacci si nasce, rimanerlo a vita poi è tutto un lavoro fatto di disciplina e panini.

Cena alle 20.00 presso il ristorante “Il Poggetto” (menù con primo 10,00€, menù con secondo e contorno 11,00€, menù completo 21,00€) oppure presso “Osteria Papacqua” 21,00€. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere l’ottimo vino e il buonissimo olio delle aziende agricole del territorio.

“Utopia del Buongusto” che torna con l’estate, festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024.Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Tre cifre: 27 anni compiuti, 1515 serate fatte (a fine festival 1557), 230.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.