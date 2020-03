I Racconti della Pescheria tornano in rete, venerdì 20 Marzo ore 21,30

disegno: Monica Martini

Nuova puntata social per Adamo e Lia, il video della lettura sulla pagina Facebook

Francesca e Massimo riproporranno la lettura di uno dei loro racconti attraverso un video che sarà visibile sulla pagina Facebook “Adamo e Lia i Racconti della Pescheria”. Appuntamento venerdì 20 Marzo alle ore 21,30.

Di seguito alcune le parole di Francesca Carrai: “Venerdì leggeremo il racconto dal titolo Ciak si gira, una storia dove Adamo e Lia ci porteranno in giro per l'Italia, viaggeremo dalla costa del Tirreno, a Roma fino alla Sicilia, un viaggio di fantasia, unico mezzo di evasione consentito di questi tempi, dove rimanere a casa è fondamentale. In questa racconto, continua Francesca, faremo la conoscenza del personaggio di Giulione il ragazzo della bottega, che nel seguito delle storie porterà la sua freschezza e la sua modernità. Ringraziamo il nostro amico Giulio e la mamma Lorenza per averci ispirato le caratteristiche del personaggio. Ricordiamo che Giulio insieme a Lorenza sono stati protagonisti dei video che hanno presentato le serate di Letti e Mangiati, iniziative dove i racconti della Pescheria si alternano a gustosi piatti”.

