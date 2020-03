I Racconti della Pescheria in rete, un video Venerdì 13 Marzo

disegno di Monica Martini

In sostituzione della serata Letti e Mangiati 5, gli autori leggeranno un loro scritto, tenete d’occhio la pagina Facebook dedicata ai racconti

Non potendo dar luogo alla serata prevista il 13 Marzo, Francesca e Massimo hanno deciso di girare un video di una lettura di un loro racconto e postarlo sulla pagina Facebook “Adamo e Lia, i Racconti della Pescheria”. Gli autori hanno scelto di pubblicare il video proprio il giorno in cui era prevista la kermesse, orario individuato le ore 21,30.

Di seguito alcune parole di Massimo Capitani, che per il nostro giornale segue le rubriche del Pugilato e del Calcio Storico: “In questo periodo complicato di inattività forzata, abbiamo pensato a questa iniziativa per continuare come meglio possibile la nostra passione. È la prima volta che i racconti escono dalle serate di Letti e Mangiati e per questo c’è anche un po’ di emozione, in sostanza non è come preparare la serata dal vivo ma è comunque un sentimento che si avvicina a quella sensazione. Speriamo con questa proposta di incuriosire ed allietare il nostro solito pubblico e di intercettare altri ascoltatori. L’appuntamento è per venerdì 13 Marzo sulla pagina Facebook “Adamo e Lia, i Racconti della Pescheria”.

Ricordiamo che Letti e Mangiati è un’iniziativa che unisce la lettura di racconti alla degustazione di buoni piatti. Nelle quattro serate andate in scena fino ad ora, la kermesse ha registrato un ottimo successo di pubblico e consenso. Francesca e Massimo desiderano ringraziare gli amici della Caffetteria Azzurra di Pontassieve con cui avevano organizzato la serata del 13 Marzo - poi rinviata - e con i quali daranno vita alla prossima kermesse.