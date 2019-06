I consigli del Comune per chi va ai concerti

Tre giorni a tutto rock ma anche a tutto caldo alla Visarno Arena. L'assessore Giachi: "Meglio indossare indumenti chiari e soprattutto bere molta acqua". E occhio all'escursione termica

Sarà il fine settimana dei grandi concerti a Firenze. La Visarno Arena, alle Cascine, oggi, domani e domenica sarà presa d'assalto dai fans del rock.

Indossare indumenti chiari, non aderenti, di cotone o lino, per favorire la traspirazione. E, soprattutto bere molta acqua. Sono alcuni dei consigli del Comune di Firenze per gli spettatori che già da questo pomeriggio stanno affluendo ai concerti alla Visarno Arena

Oggi a Firenze siamo al primo dei tre livelli previsti dall'apposito bollettino sulle ondate di calore elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della salute: la temperatura massima percepita sarà di 35°.

“Chi va ai concerti deve bere acqua a sufficienza – ha spiegato la vicesindaca e assessora alla protezione civile Cristina Giachi – e limitare l’assunzione di bevande gassate o troppo fredde. E' preferibile mangiare cibi leggeri e con alto contenuto di acqua come la frutta. Non si deve trascurare l'importanza di avere con sé il necessario per proteggersi dal sole, dal calore e dall’escursione termica entrando nella notte”.