I Bianchi donano al Comune 6.000 confezioni monouso di gel igienizzante

Il prodotto sarà utilizzato dalla Polizia municipale

Non si ferma la catena di solidarietà nei confronti dei dipendenti del Comune impegnati in prima linea nell’emergenza Covid-19. Oggi alla lista dei benefattori si è aggiunto il Calcio Storico Fiorentino. I Bianchi di Santo Spirito hanno donato all’amministrazione 6.000 confezioni monouso di gel igienizzante mani che saranno consegnate alla Polizia municipale.

Il gel è stato realizzato dall’azienda BioDue, che produce integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti di dermocosmesi, mentre le confezioni sono a cura della Printingpack, due aziende che operano nel territorio fiorentino di cui è socio il capitano dei Bianchi Marino Vieri.

“Ringrazio i Bianchi per questo gesto che apprezziamo molto - commenta l’assessore alla Polizia municipale Stefani Giorgetti - sia perché testimonia la sensibilità della squadra per la città sia perché rappresenta un riconoscimento per il grande lavoro della Polizia municipale impegnata in prima linea, come altri dipendenti del Comune, in questa emergenza”.

“Il Calcio Storico Fiorentino è al fianco di Firenze e dei fiorentini più fragili - dicono l’assessore alle Tradizioni popolari Andrea Vannucci e il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi -. In questo periodo di emergenza per il Coronavirus i calcianti non mancano di mostrare il loro grande spirito solidale e la loro vicinanza a chi lavora al servizio dei fiorentini, come gli agenti di Polizia municipale, e alle persone che sono più difficoltà. Sono molte, infatti, le attività in cui sono impegnati e con le quali stanno facendo un servizio importante alla città. Firenze è orgogliosa dei propri calcianti”.

“Per noi è molto importante aiutare la nostra città - dichiara il presidente dei Bianchi Marco Baldesi -. Renderci utili al fianco delle persone che risentono maggiormente della crisi è un modo per far sentire loro la nostra vicinanza. Con questa donazione di gel alla Polizia municipale vogliamo dire grazie agli agenti che non si fermano e lavorano per Firenze e i fiorentini”.