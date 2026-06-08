I ballottaggi in Toscana sorridono al centrodestra

In Toscana i ballottaggi delle elezioni amministrative hanno decretato due vittorie per il centrodestra.

Ad Arezzo è stato eletto sindaco Marcello Comanducci, 52 anni, che ha battuto il candidato del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, 66 anni, ex assessore regionale. Il risultato ad Arezzo è arrivato in tempi rapidi.

A Viareggio invece è stata una sfida punto a punto: la nuova sindaca è Sara Grilli, 44 anni, civica sostenuta dal centrodestra, che ha superato Federica Maineri del centrosinistra all’ultimo voto.Entrambi i comuni erano andati al ballottaggio dopo che nessuno aveva raggiunto il 50% al primo turno.

"Congratulazioni a Marcello Comanducci e Sara Grilli, da oggi nuovi sindaci di Arezzo e Viareggio. Hanno compiuto una grande impresa, a loro va l'augurio di buon lavoro da parte nostra e di tutta Forza Italia. Il nostro partito cresce, si conferma la seconda forza della coalizione di centrodestra. Ringraziamo i segretari provinciali di Lucca, Carlo Bigongiari e di Arezzo, Bernardo Mennini, i segretari comunali, e tutti i candidati, per il grandissimo lavoro fatto sul territorio. È la dimostrazione che quando lasciamo autodeterminare le realtà locali, i risultati arrivano". Lo affermano il vicesegretario nazionale di Forza Italia, on. Deborah Bergamini e il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

"A questa tornata di elezioni comunali in Toscana abbiamo confermato le amministrazioni uscenti di Pontremoli e di Villafranca in Lunigiana al primo turno - rivendicano Bergamini e Stella - e al ballottaggio abbiamo confermato Arezzo e conquistato Viareggio. La lista di Forza Italia nei tre Comuni capoluogo è andata bene: abbiamo preso il 13% a Pistoia (+3,5%), l'8% ad Arezzo (+1,58%), il 4% a Prato (+0,20%). In Toscana Forza Italia è la seconda lista del centrodestra e addirittura è il terzo partito in tutta la regione dietro a Pd e FdI, consolidando un trend di crescita che inizia nel 2024 e prosegue alle regionali dello scorso anno. Adesso, in vista delle amministrative del prossimo anno, dobbiamo porci l'obiettivo di allargare sempre di più il perimetro della coalizione alle realtà civiche e a tutti coloro che in Toscana si sentono alternativi alla sinistra".