Una serata tra rievocazione e gastronomia per i 470 anni dalla battaglia di Scannagallo. L’appuntamento, dal titolo “In taberna quando sumus”, è fissato alle 19.00 di venerdì 2 agosto e sarà messo in scena a Pozzo della Chiana direttamente nel luogo dove nell’estate del 1554 le truppe fiorentine si imposero su quelle senesi gettando le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. La serata, organizzata dall’associazione Scannagallo, proporrà un’inedita esperienza dove rivivere atmosfere e suggestioni di una taverna all’interno di un accampamento del sedicesimo secolo che verrà eccezionalmente allestita negli spazi adiacenti al Tempio di Santo Stefano.