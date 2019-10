Horizon Europe: fondi diretti europei e il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione

A Firenze, il 30 ottobre 2019, un evento pubblico di confronto sulle possibili sinergie

Si terrà mercoledì 30 ottobre a Firenze, presso l'Aula Magna del Rettorato, un evento pubblico di confronto sulle possibili sinergie tra fondi diretti europei, mettendo al centro della riflessione Horizon Europe, il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione. L’evento vuole essere occasione per una riflessione sullo scenario futuro dei principali programmi connessi direttamente ed indirettamente con il sistema di ricerca ed innovazione europeo, valutando le opportunità, ma anche le potenziali difficoltà che la costruzione di sinergia tra questi programmi potrà offrire. Sarà l’occasione per un confronto tra funzionari della Commissione europea ed enti interessati, quali atenei, imprese, enti locali, associazioni, fondazioni, per stimolare una riflessione che contribuisca a fornire elementi di definizione dei programmi che permettano reali sinergie. I programmi rappresentati saranno: Digital Europe, Invest EU, Erasmus+. La discussione si articolerà intorno a quattro domande fondamentali:

1) cosa significa fare sinergia tra fondi diretti;

2) quali difficoltà di implementazione vanno evitate;

3) quali vantaggi ed opportunità possono derivare per la comunità di R&I da una reale sinergia tra programmi;

4) cosa è stato fatto finora e cosa potrà cambiare in Horizon Europe.

L'evento è organizzato dall’Università di Firenze, da APRE e Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe, si terrà presso l'Aula Magna del Rettorato in Piazza San Marco 4, dalle ore 9,30 alle 13,30 circa. La partecipazione all’evento è gratuita. Per motivi organizzativi è necessario registrarsi tramite il form sul sito di APRE https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/verso...

Il programma si può scaricare da questo link https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/verso...

Per maggiori informazioni contattare Serena Cheren: cheren@apre.it