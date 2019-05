“Heroes - Bowie by Sukita” da vedere e da ascoltare

© Photo by Sukita 2019

Da sabato 20 aprile concerti acustici di Riccardo Mori nell’ambito della mostra fotografica a Palazzo Medici Riccardi

David Bowie da vedere, ma anche da ascoltare. In programma fino al 28 giugno a Palazzo Medici Riccardi di Firenze, la mostra fotografica “Heroes - Bowie by Sukita” propone da sabato 20 aprile una serie di concerti acustici dedicata al Duca Bianco e al suo mondo. I live, della durata di circa 20 minuti, vedranno protagonista il chitarrista e cantante Riccardo Mori, e avranno ogni volta un tema diverso. Sono previste tre repliche, alle ore 12, alle 15 e alle 17.



Sabato 20 aprile inaugura "Changes - retrospettiva in 15 capolavori", selezione di brani che ben rappresenta l’eclettica e mutante carriera di David Bowie: da "Space Oddity", primo vero classico del '69, fino alla struggente ballata "Where are we now", del 2013.



Prossimi appuntamenti:

- Sabato 27 aprile “Starman: l'Uomo caduto nello spazio"

- Sabato 18 maggio "La Sacra Triade: David, Iggy & Lou" special guest Alessio Ultimarata dei D.I.V.A.

- Sabato 1 giugno "Just like the films: David e il cinema, un rapporto osmotico"

- Sabato 8 giugno "The Bewlay Brothers: la follia e il doppio nell'opera di Jones/Bowie"

- Sabato 15 giugno TBA

- Sabato 22 giugno TBA

I Live-event di “Heroes - Bowie by Sukita” nascono come una sorta di mappatura per orientarsi (e perdersi) nell’affascinante mondo di David Bowie, costellato di capolavori che hanno influenzato mode, valicato confini stilistici e incantato generazioni.

La mostra “Heroes - Bowie by Sukita” presenta 90 fotografie, alcune delle quali esposte in anteprima nazionale, per ripercorrere un sodalizio durato oltre quarant’anni tra Bowie, uno dei più rivoluzionari artisti del XX secolo e l’artista fotografo Sukita, che sarà a Firenze il 25 maggio per incontrare il suo pubblico.