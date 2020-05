Hashish e marijuana: arrestata fiorentina di 70 anni

La Polizia ha scoperto e sequestrato nella sua abitazione quasi mezzo chilo di droga. La donna era già stata denunciata per coltivazione di sostanza stupefacente nel luglio 2018 poiché trovata in possesso di 71 piantine di marijuana

Blitz della Polizia di Stato in un’abitazione isolata nel campigiano dove ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Rifredi hanno sequestro quasi mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana.

In manette, con l’accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è finita una fiorentina di 70 anni.

La donna era già stata denunciata per coltivazione di sostanza stupefacente nel luglio del 2018 poiché trovata in possesso di 71 piantine di marijuana.

La Polizia, sospettando un’attività di spaccio intorno al casolare della 70enne a Campi Bisenzio, si è appostata in piena campagna.

Ieri, intorno alle 15.30, nonostante le limitazioni alla circolazione per il Covid-19, i poliziotti hanno notato una persona raggiungere il cortile della donna.

I due sono entrati per pochi attimi in un casottino di metallo. Appena usciti, l’uomo, un 45enne fiorentino, è stato sorpreso con addosso oltre 9 grammi di marijuana e dei frammenti di hashish contenuti in un pacchetto di sigarette.

Immediatamente è scattato il controllo con il prezioso contributo del fiuto dei cani poliziotto “antidroga” della Questura di Firenze.

Complessivamente sono saltati fuori 412 grammi di marijuana e 75 di hashish, nascosti, tra buste, barattoli di gelato e vasetti in parte nel casottino di metallo, in uno sgabuzzino e nella tasca di un sedile di un’autovettura in stato di abbandono.