Hard Rock riapre a Firenze

Un gruppo internazionale in grado di attingere alle migliori esperienze su base globale per garantire la sicurezza dei propri operatori e ospiti

Si chiama “SAFE + SOUND” l’ambizioso piano di sicurezza sanitaria messo in campo dal gruppo, grazie anche alla collaborazione con le prestigiose società di certificazione ECOSURE e NSF, e implementato immediatamente anche nel Cafe di Firenze.

Con “SAFE + SOUND” Hard Rock Cafe intende alzare l’asticella nei già eccellenti livelli di sicurezza e sanificazione presenti all’interno del locale, migliorando anche la formazione dei dipendenti nella gestione dei prodotti alimentari e nei controlli non intrusivi sulla salute degli ospiti, quali ad esempio la misurazione della temperatura prima dell’entrata nel Cafe.

“La salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dei nostri collaboratori e delle loro famiglie è sempre stata la principale priorità di Hard Rock” spiega Stephen K. Judge, Presidente Cafe Operations Hard Rock International. “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato senza sosta con i nostri partner certificatori, oltre che con le autorità nazionali e locali, per sviluppare il programma “SAFE + SOUND”, che ci aiuterà ad affrontare in sicurezza questa fase post-pandemia che impone necessariamente la messa in atto di alcune precauzioni e l’adozione di nuove modalità e procedure nella vita e nel lavoro quotidiano”.

Il protocollo “SAFE + SOUND” comprende anche le seguenti misure di sicurezza:

La creazione di un “Clean Team” che pulisce continuamente le aree più esposte all’interno del Cafe come tavoli, sedie, menu, maniglie, etc.

La sanificazione totale del locale ogni notte

La formazione dei dipendenti sulle misure di precauzione anti COVID-19

L’utilizzo obbligatorio di maschere e guanti per tutto lo staff

L’utilizzo, quando possibile, di coperture antibatteriche per i menu e il ricorso a opzioni di scelta “contactless” quali il menu digitale con codici QR e pagamenti elettronici

Con la riapertura il menu rivisitato di Hard Rock Cafe ruota attorno ad alcuni dei suoi piatti più celebri e apprezzati come lo Steak Burger, l’Original Legendary® Burger, il Big Cheeseburger, l’Impossible™ Burger, il Grilled Chicken Sandwich, i Classic Wings e i Golden Onion Rings.