Hard Rock Cafe Firenze: panini gratis agli eroi della sanità

Il locale fiorentino riapre e rende omaggio a chi ha combattuto in prima linea nell'emergenza Covid-19

Firenze, 4 giugno 2020 – L'Hard Rock Cafe® di Firenze ringrazia gli eroi che hanno lavorato e continuano a lavorare per fornire supporto e cure alla popolazione durante questo periodo di difficoltà con una promozione speciale a loro dedicata. Da oggi fino al 30 giugno, medici, infermieri e operatori sanitari che si presentano al Cafe del Rock di piazza della Repubblica con un documento di servizio valido possono ricevere gratuitamente i Legendary® Steak Burger. Per termini e condizioni ufficiali di questa promozione, visitare https://www.hardrockcafe.com/location/florence/it/. La promozione che omaggia gli eroi del Paese arriva con la riapertura del Cafe fiorentino nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza.

«Hard Rock è orgoglioso di rendere omaggio a tutti gli eroi che operano e hanno operato instancabilmente a supporto della loro comunità offrendo loro i Legendary Steak Burger. Ci teniamo a ringraziare gli uomini e le donne che hanno dimostrato forte altruismo e questo piccolo gesto di riconoscenza è il minimo che possiamo fare per esprimere la nostra gratitudine - afferma Stephen K. Judge, President of Cafe Operations for Hard Rock International -. Siamo inoltre entusiasti di riaprire le porte degli Hard Rock Cafe, sempre in prima linea per garantire la salute e la sicurezza dei membri del nostro team e degli ospiti dei Cafe»

Tra gli hamburger di Hard Rock Cafe, medici, infermieri e operatori sanitari possono scegliere tra l’Original Legendary® Burger, il BBQ Bacon Cheeseburger e il Big Cheeseburger. Gli Steak Burger Hard Rock Cafe sono realizzati con una ricetta esclusiva di manzo per rendere gli hamburger più saporiti possibile e includono abbinamenti premium come panini appena sfornati e tostati, le salse di prima qualità e d'autore.

L’Hard Rock Cafe di Firenze è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica secondo le seguenti modalita’:

Ristorante dalle ore 12.30 alle 23.00, take away & servizio di delivery dalle ore 11.00 alle 22.00, Coffee Bar dalle ore 8.30 alle 23.00, Rock Shop dalle ore 11.00 alle 19.00.

Per la riapertura, Hard Rock International ha collaborato con organizzazioni di salute e sicurezza pubbliche di fama mondiale come EcoLab e NSF per implementare nelle sue location il programma globale SAFE + SOUND, nel rispetto dei più alti standard di pulizia e sanificazione. Il programma SAFE + SOUND attesta che tutte le location dispongono delle procedure di pulizia, formazione del personale e supporto necessari per garantire la sicurezza dei propri ospiti e dei membri dello staff. Il protocollo di sicurezza avanzato prevede procedure quali controllo della temperatura, misure di distanza sociale e dispositivi come mascherine protettive per tutti i membri del team.

Per ulteriori informazioni su Hard Rock Cafe, visitare www.hardrockcafe.com/.

