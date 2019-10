Halloween: i maghi della cartapesta all'Hard Rock Cafe Firenze

Sabato 26 ottobre laboratori in collaborazione con l'Associazione H.A.R.T. di Viareggio

Firenze, 23 ottobre 2019- Halloween sta arrivando e torna anche quest’anno all’Hard Rock Cafe di Firenze, così come in tutti gli altri Cafe del mondo, la Colazione Lil Monstars Halloween Bash, evento dedicato ai bambini di ogni età e alle loro famiglie. Sabato 26 ottobre dalle 9:15 alle 11:15 la colazione diventerà una festa e i più piccoli potranno gustare una colazione a buffet con tante specialità dolci e salate e partecipare a laboratori dedicati, come realizzare e decorare delle speciali ciambelle di cartapesta grazie al laboratorio organizzato in collaborazione con l’Associazione H.AR.T di Viareggio che tutti gli anni realizza i carri del celebre carnevale.

Tutti i bambini presenti potranno decorare delle speciali ciambelle (donuts) di cartapesta, colorarle e renderle uniche fino a creare la loro personale combinazione perfetta di colore e gusto. Sarà anche possibile imparare a realizzarne una da zero con la tecnica della Carta a Calco usata nella costruzione dei carri del Carnevale di Viareggio.

Tutte le ciambelle resteranno ai bambini che le hanno create o decorate, che potranno quindi portarle a casa: un “dolce” ricordo di una giornata mostruosamente speciale! Pronti a mettervi alla prova?

Il 31 ottobre sarà invece possibile diventare i protagonisti dei grandi ‘horror movies’ della storia del cinema e attraversare la soglia che separa il mondo degli incubi a quello della realtà al party ‘Scream out of the screen. Horror movies live show’.

Anche i piatti dello speciale menu avranno nomi ispirati ai più famosi film dell’orrore degli anni ‘80 e in un corner dedicato gli ospiti potranno farsi truccare a tema da un team di professionisti del make-up di Nicla. La serata sarà animata a partire dalle 19.30 da Brain Cult con cosplayers e performance di Nerd Artist,e dal dj-set di Mark Renton. Dalle 22:30 si esibira’ “da morta” la band vicentina dei ‘Superhorror’, cult band del circuito horror rock, immortalata anche in un celebre fumetto: musica da sentire e soprattutto da vedere, in uno speciale set rockabilly.

Special guest della serata (dalle 22:00 alle 22:30) lo YouTuber 27enne Mattia Ferrari in arte Victorlaszlo88, fenomeno da 9 milioni di visualizzazioni sul web, che raccontera’ col suo inimitabile stile gli stereotipi dei film horror.

E per gli appassionati del genere, dal 26 ottobre al 3 novembre, si potranno gustare i due speciali Shake: Boo-zy Shake e Spooky Shake.

Info & Prenotazioni 055 277841 e https://bit.ly/2Jbtlos