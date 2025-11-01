Halloween Celebration: ieri la 31^ edizione alla Villa Reale di Marlia

Fotografie di Barbara Iacobino

Si è svolta stanotte alla Villa Reale di Marlia la 31^ edizione del Halloween Celebration Carnival. Nel parco di 16 ettari 450 artisti hanno dato vita a un'esibizione coinvolgente che ha trascinato il divertimento delle migliaia di partecipanti, nel paesaggio monumentale illuminato dalla tipica atmosfera della notte delle streghe. Ad arricchire l’ampia offerta il tendone del circo, la street food area, il teatro per gli spettacoli, la lettura dei tarocchi e l'animazione dance. E la notte più spaventosa dell’anno si è trasformata in un’esperienza indimenticabile.

Halloween è stato degnamente salutato, tra eventi, scenografie a tema in questa suggestiva location, ideale per ospitare la notte dei morti, che affonda le sue radici in un passato antico e misterioso. Secondo le credenze, proprio della notte tra 31 ottobre e il 1° novembre, la distanza tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti si assottigliava, permettendo alle anime di vagare liberamente sulla terra. Per proteggersi dalle presenze maligne, i celti, indossavano maschere spaventose, accendevano fuochi e lanterne e davano vita a molte delle tradizioni che conosciamo oggi. L’occasione perfetta per tornare a meravigliarsi, per riscoprire la magia delle luci tremolanti delle lanterne, dei colori dell’autunno e delle storie antiche tramandate da secoli.

In lucchesia Halloween Celebration Carnival è ormai un appuntamento atteso e amatissimo da grandi e piccini: tra spettacoli itineranti e atmosfere da brivido all'ombra delle sculture sparse tra i suggestivi angoli nascosti del grande parco. Il 31 ottobre il parco si è vestitp di oscurità e mistero, dando vita a un vero incubo ad occhi aperti: creature inquietanti e figure oscure si aggireravano tra le vasche e i boschetti, sorprendendo e facendo rabbrividire gli ospiti. La serata ha avuto il suo culmine con i fuochi d'artificio, che negli ultimi anni hanno conquistato davvero tutti.

Halloween alla Villa reale di Marlia si è confermata un’esperienza da vivere fino all’ultimo brivido. Il parco monumentale si è trasformato in un mondo da brividi, con atmosfere dark, decorazioni spettacolari e attrazioni a tema per far vivere un’esperienza estrema e immersiva a grandi e piccini. Un evento che va oltre il classico party.

La manifestazione è organizzata da NERO creativelab e da LOGA STUDIO Art Vision, sotto la direzione artistica di Stefano Nannizzi, ed ha i patrocini di Lucca Comics & Games, della Provincia di Lucca e dei Comuni di Capannori, Lucca, Pescaglia e Bagni di Lucca.