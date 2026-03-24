Half Marathon 2026, torna il passaggio intorno a piazza del Duomo

Presentazione Half Marathon Firenze 2026

Si corre domenica, 29 marzo 2026, un’edizione storica dell’Half Marathon Firenze. Il treno dei 6000 partecipanti è pronto a partire. La manifestazione che festeggia l’edizione numero 42 infatti è tutta esaurita da almeno due mesi. Già a febbraio l’organizzazione del Comitato Uisp di Firenze coordinata da Marco Ceccantini, general manager di Half Marathon Firenze, aveva dichiarato chiuse le iscrizioni, nonostante le richieste da ogni dove.

Un boom che ha pochi precedenti nel mondo del podismo. Si è deciso di non ampliare ulteriormente la possibilità di iscriversi (dopo diversi preavvisi), per tutelare gli equilibri dell’evento, per non sovradimensionarlo visto anche che il percorso è altamente spettacolare e tocca praticamente tutti i monumenti del centro storico di Firenze, ma non percorre i larghi viali cittadini che consentirebbero una partenza anche a un numero superiore di podisti.

Si correrà nel nome della Pace, come ha sottolineato in sede di presentazione Marco Ceccantini, general manager dell’evento e presidente di Uisp Toscana, e saranno disponibili prima della partenza otto postazioni con i kit per farsi “timbrare” il viso con i colori della bandiera della pace.

NUMERI Saranno quindi 6000 i partecipanti complessivi (il 38,3 per cento sono donne) di cui 4500 per la competitiva sulla distanza classifica di 21 km e 97 metri e 1500 partecipanti per la non competitiva di circa 11.5 km.

Saranno rappresentate 82 nazioni (gli stranieri sono poco meno del 40 per cento degli iscritti). Dalla Francia il contingente più numeroso: 623.

PERCORSO E DISTANZE Si parte quindi da Lungarno della Zecca alle 9 e si arriva in Piazza Santa Croce. Per la mezza maratona si tratta di fatto di una sorta di doppio anello, la competitiva fa un solo giro e arriva a sua volta in piazza Santa Croce. Una formula studiata e collaudata per limitare e di fatto annullare quasi del tutto i disagi legati alle deviazioni del traffico, anche se resta il consiglio per domenica mattina di lasciare l’auto a casa e partecipare magari da spettatori alla festa in centro storico.

Il percorso, con alcune variazioni non determinanti, soprattutto per evitare i lavori per la nuova linea della tramvia che porterà a Bagno a Ripoli, ricalcherà quello dello scorso anno, con l’aggiunta anche del passaggio intorno a Piazza del Duomo, che torna nel tracciato dopo alcuni anni.

Attenzione peraltro anche all’ora giusta, perché nella notte tra sabato e domenica scatterà l’ora legale e le lancette dell’orologio devono essere spostate un’ora indietro.

LA PRESENTAZIONE L’evento è stato presentato oggi presso i locali de Le Terrazze Michelangelo. Presenti MarcoCeccantini, general manager di Half Marathon Firenze e presidente di Uisp Toscana, GabriellaBruschi, presidente di Uisp Firenze, Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze.

Sono intervenuti anche Simone Cardullo, presidente del Coni regionale toscano, Lucia De Ranieri, presidente di Firenze in Rosa onlus, Piero Giacomelli, patron di Regalami un sorriso ETS.La manifestazione ha i patrocini di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, RegioneToscana, Coni Toscana, Sport e Salute Toscana.

Mizuno è il main sponsor tecnico. Oltre 550 sono i volontari impiegati a supporto dell’evento,grazie al contributo delle società podistiche fiorentine affiliate all’Uisp che da mesi collaborano alla preparazione dell’evento.

Dante è la “mascotte” della manifestazione: “Dante – ha sottolineato Ceccantini – incarna lafiorentinità, cita la pace 36 volte nella FIvina Commedia ed era anche un podista, si allenava nellacorsa insieme a Brunetto Latini”.Tra i partecipanti ci saranno anche circa 500 (di cui 89 per la competitiva) Allievi e Allieve della scuola sottufficiali Carabinieri “Maritano” (che ha sede a Firenze in località Castello), col doppio scopo di mettere in bacheca una bella giornata di allenamento e contemporaneamente testimoniare una presenza nella città che li ospita. Offriranno così un colpo d’occhio di grande impatto, guidati dal Comandante della scuola, il Generale di Divisione Carlo Cerina.

VILLAGE IN PIAZZA SANTA CROCE Il Village in Piazza Santa Croce aprirà il sabato mattina dalle 10 alle 20 per la distribuzione dei pettorali. Ci saranno come sempre gli stand e i gazebo degli sponsor tecnici e dei partner, e il palco per esibizioni e premiazioni.

I pettorali si possono ritirare anche la mattina prima della partenza dalle 7.30 fino alle 8.45 (ma come sempre si consiglia di ritirarli il sabato per ottimizzare le operazioni e non trovarsi a ridosso del via).

Presso il Villaggio ci sarà anche uno stand di Maxismall che presenterà materiale tecnico e le ultime novità in fatto di accessori e abbigliamento relativo al running.

Ci sarà uno stand che consentirà a chi lo vorrà di farsi disegnare sul viso la bandiera della Pace, sarà un modo per correre portando per la città questo messaggio ben visibile.

Vi saranno parcheggiati anche i veicoli di servizio messi a disposizione da Giadil Il Noleggio.

Il Villaggio chiuderà alla fine della mattinata di domenica dopo le premiazioni.

MEDAGLIA SPECIALE A tutti i finisher subito dopo l’arrivo verrà messa al collo l’ambita medaglia ufficiale dell’evento. Si tratta delle prima di cinque medaglie che, volendo, si incastrano l’una con l’altra, finestre su Firenze e sulla vita di Dante. Cinque anni, cinque traguardi, cinque pezzi da conquistare uno dopo l’altro, fino all’edizione 2030. Chi riuscirà a completare l’intero percorso riceverà un riconoscimento speciale da Superfinisher, il contenitore per inserirle tutte e cinque.

La medaglia di quest’anno raffigurerà Palazzo Vecchio, emblema della Firenze più autentica e maestosa.

DOPPIA BENEFICENZA Sarà doppia possibilità di far beneficienza. Per ogni iscritto alla corsa non competitiva gli organizzatori dirotteranno 1 euro della quota di iscrizione all’Associazione Tumori Toscana.

Inoltre il sabato c’è la Charity Walk. Chi si iscrive contribuirà alla causa di Firenze in rosa onlus, chesi occupa di prevenzione dai tumori. La passeggiata sarà dedicata a Dante Alighieri e di conseguenza i luoghi che verranno toccati avranno come tema e spunto episodi della vita del sommo poeta. Il tutto con la presenza di una guida che racconterà ai partecipanti.

Saranno tre le partenze, fino a esaurimento posti, per un massimo di 30 partecipanti ciascuna, alle10, alle 10.30 e alle 11. Per l’iscrizione prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome, cognome e orario scelto a camminare@uispfirenze.it.

Il contributo richiesto è di 10 euro per gliadulti e 7 per i bambini da saldare sul posto.

CENTRO ZEN Anche il Cerntro Zen Fisioterapia, che sarà in piazza con la postazione dedicata ai massaggi ad offerta libera, destinerà i fondi raccolti alla Fondazione TUTTO è VITA ETS, che promuoverà anche una raccolta di Fondi presso il Villagge in Piazza Sana Croce.

PREMI PER 76 Saranno 76 in tutto i premiati, con i podi relativi ai piazzamenti degli atleti nelle varie categorie. Saranno premiate le prime 5 società con più partecipanti, la prima delle quali riceverà il Trofeo “Mauro Pieroni”, e le prime 5 società a punteggio.

RISTORI Sono previsti 5 ristori, 4 lungo il percorso più quello all’arrivo in piazza Santa Croce nel quale saranno presenti anche prodotti senza glutine grazie ad AIC Toscana. I ristori situati lungo il percorso sono sul Lungarno Vespucci (intorno al 5° e al 15° km) e in piazza Frescobaldi (intorno all’8° e al 19° km).

GUARDAROBA La domenica presso il Villaggio di piazza Santa Croce tra le 8 e le 13 c’è la possibilità di usufruire dello stand del deposito sacche, dove gli atleti iscritti alla gara competitiva potranno depositare la sacca del pacco gara che hanno avranno avuto in regalo al momento del ritiro del pettorale. Va precisato che il guardaroba accetta soltanto il deposito delle sacche gara e non possono essere accettati bagagli diversi, trolley, valige e altri tipi di borse.

SPOGLIATOI Previsti locali spogliatoi, senza uso delle docce, presso la scuola Vittorio Veneto in Via San Giuseppe 7 per gli uomini e via della Casine presso scuola Pestalozzi per le donne.

RISCALDAMENTO COLLETTIVO PREGARA Il giorno della gara a partire dalle 8.15 si potrà partecipare al riscaldamento collettivo training pregara a cura della Fulvio Massini Consulenti Sportivi.

PACEMAKER PER IL RITMO DI CORSA ED ECOLOGIA Gli atleti potranno sfruttare il servizio pacemaker a cura di Regalami un sorriso ETS con fasce garantite con 4 atleti a partire da 1h30' con un intervallo di 5 minuti fino a 2h15.

I pacemaker avranno indicazione del tempo di gara sulle vele che porteranno sulle spalle, in sostituzione dei tradizionali palloncini; e anche questa è una scelta ecologica per ridurre l'inquinamento da gas elio. Così come non verranno distribuite bottigliette di plastica ai ristori, ma solo bicchieri compostabili e altri accorgimenti affinché l’evento sia ad impatto minimo per quanto riguarda la produzione di rifiuti. Durante l’evento viene praticata la raccolta differenziata dell’azienda municipalizzata di Firenze.

ANIMAZIONE Speaker e animatrice della manifestazione in piazza sarà Veronica Bellandi Bulgari. La colonna sonora sarà a cura di Radio Bruno che è media partner dell’evento e sarà in piazza con il proprio staff; il sabato al microfono anche il poliedrico Franceskino DJ, uno dei frontman più riconoscibili della radio.

SPONSOR Mizuno, sponsor tecnico, Etruria Luce e Gas, main sponsor, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Dega Solution, Il Grande Nuti ristorante, Mukki, Jolly Caffè, Giadil il noleggio, che offre i furgoni per la logistica, EthicSport per gli integratori ai ristori, Val di Fassa, CNA, Ambrosoli, che offrirà in piazza le famose caramelle al miele.

ALTRI PARTNERS TECNICI DELL’EVENTO Autolinee Toscane, Radio Bruno, Le Pavoniere, CAP Viaggi, Terrazze Michelangelo (che sarà location della cena dei Volontari nei giorni successivi all’evento), Foto Ravenna, Maxismall, Firenze in Rosa, Regalami un Sorriso, Centro Zen, Fulvio Massini Consulenti Sportivi, AIC Associazione Italiana Celiachia, Il Panda Servizi Ecologici, USSI Toscana.

RECORD DELLA CORSA: Appartengono a Evans Kipkorir – (Kenia) 1:01’51” (2025) e tra le donne aTeresiah Kwambok Omosa (Kenia – Atl. Caivano) 1h10’31” (2023).

COSA ACCADDE LO SCORSO ANNO In una giornata baciata dal sole, a vincere, dopo un arrivo serrato a due, era stato Evans Kipkorir,del Kenia, che aveva anche battuto il record della gara chiudendo in 1 ora 01’ 51” (superando il vecchio primato di 1:01’57” stabilito nel 2023). Battuto allo sprint Jean Marie Vianney Niyomukiza, burundiano tesserato per la Libertas Unicusano Livorno, a Firenze tre volte vincitore della Notturna di San Giovanni.

Al terzo posto il primo degli italiani e dei toscani il fiorentino di Calenzano Emanuel Daniel Ghergut, atleta tesserato per l’Atletica Calenzano allenato da Francesco Galeotti. Aveva chiuso in1:07’”59 sfiorando anche il proprio primato personale.

Quarto lo svedese Axel Stralin (1:09’35”) e quinto il primo dei tesserati per società toscane toscane, il filippino Lorenzo Castro del GS Maiano. Poi il francese Sebastien Di Stefano e poi Lorenzo Martelli della Luivan Settignano 1:11’13”.

Tra le donne vittoria a sorpresa della sudafricana Cana Peek, 29esima assoluta, che ha chiuso in1:17’19” riuscendo prevalere sulla favorita annunciata Maria Gorette Subano, keniana, di 29 anni(1:17’55”). Terza Michaela Achter, tedesca (che ha chiuso in 1:17’’58”).Prima italiana, 11esima tra le donne e 115esima assoluta, Marina Paveglio dell’Atletica DolomitiFriulane.

Le società per numero di iscritti si sono classificate nell’ordine Polisportiva Ellera, Unione Sportiva Nave, La Fontantina, Il Fiorino, GS Maiano.

Le prime cinque società a punteggio invece sono state nell’ordine: Ellera, Panche Castelquarto (vincitori lo scorso anno), Maiano, Atletica Calenzano, Il Fiorino.

ELENCO STRADE PERCORSO HALF MARATHON FIRENZE 2026

PARTENZA LUNGARNO DELLA ZECCA (altezza via delle Casine) ore 9,00. LUNGARNO PECORI GIRALDI - PONTE SAN NICCOLÒ – PIAZZA FERRUCCI - LUNGARNO CELLINI –PIAZZA POGGI -LUNGARNO SERRISTORI - PONTE ALLE GRAZIE–VIA DE BENCI - VIA DEI NERI - VIA DELLA NINNA -PIAZZA SIGNORIA -VIA CALZAIUOLI - PIAZZA SAN GIOVANNI (giro intorno al duomo e battistero) - VIA ROMA - PIAZZA DELLAREPUBBLICA - VIA DEGLI STROZZI - VIA DELLA VIGNA NUOVA - PIAZZA GOLDONI - BORGO OGNISSANTI – PIAZZAOGNISSANTI (in diagonale) – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE - VIA IL PRATO - VIA MAGENTA- VIAMONTEBELLO - VIA CURTATONE - LUNGARNO VESPUCCI - PIAZZA GOLDONI - PONTE ALLA CARRAIA - LUNGARNOSODERINI - LUNGARNO SANTA ROSA - VIA DELLA FONDERIA - VIA CAVALLOTTI - VIA PISANA - BORGO SANFREDIANO - VIA DEI SERRAGLI - PIAZZA DELLA CALZA(giro mezzo parcheggio) - VIA ROMANA - PIAZZA SAN FELICE -VIA MAGGIO – PIAZZA FRESCOBALDI (ristoro) - PONTE SANTA TRINITA - LUNGARNO DEGLI ACCAIUOLI -LUNGARNO ARCHIBUSIERI - LUNGARNO ANNAMARIA LUISA DE MEDICI - PIAZZA GIUDICI - LUNGARNO DIAZ –VIADE BENCI -VIA DE NERI2° GIROVIA DEI NERI - VIA DELLA NINNA - PIAZZA SIGNORIA - VIA CALZAIUOLI - PIAZZA SAN GIOVANNI (giro intorno alduomo e battistero) - VIA ROMA- PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA DEGLI STROZZI - VIA DELLA VIGNA NUOVA -PIAZZA GOLDONI - BORGO OGNISSANTI - PIAZZA OGNISSANTI (in diagonale) – VIA MONTEBELLO – VIACURTATONE - VIA IL PRATO - VIA MAGENTA- VIA MONTEBELLO - VIA CURTATONE - LUNGARNO VESPUCCI - PIAZZAGOLDONI - PONTE ALLA CARRAIA - LUNGARNO SODERINI - LUNGARNO SANTA ROSA - VIA DELLA FONDERIA - VIACAVALLOTTI - VIA PISANA - BORGO SAN FREDIANO - VIA DEI SERRAGLI - PIAZZA DELLA CALZA (giro mezzoparcheggio)- VIA ROMANA - PIAZZA SAN FELICE - VIA MAGGIO – PIAZZA FRESCOBALDI (ristoro) - PONTE SANTATRINITA – LUNGARNO DEGLI ACCAIUOLI - LUNGARNO ARCHIBUSIERI - LUNGARNO ANNAMARIA LUISA DE MEDICI -PIAZZA GIUDICI - LUNGARNO DIAZ –VIA DE BENCI- CORSO TINTORI – VIA MAGLIABECHI – PIAZZA SANTA CROCE- ARRIVO PIAZZA SANTA CROCE.