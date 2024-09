Guerrilla Girl apre la stagione del Teatro delle Donne

Prende il via sabato 28 e domenica 29 settembre con la prima nazionale di “Guerrilla Girl” la stagione del Teatro delle Donne 2024/2025 al Teatro Goldoni di Firenze, nell’ambito di Avamposti TeatroFestival.

Fonte di ispirazione dello spettacolo sono le Guerrilla Girls, il collettivo di artiste-attiviste che si presentava in pubblico indossando maschere da gorilla per denunciare la discriminazione sessista e la corruzione nell'arte, nel cinema, nella politica e nella cultura pop. Da qui parte l’attrice Angela Antonini, che insieme a Rita Frongia cura anche regia e drammaturgia. Aiuto regia e montaggio video a cura di Paola Traverso.“Il corpo dell’artista e la sua azione sono centrali nella pratica artistica dal vivo fin dall’inizio della performance art - spiegano Angela Antonini e Rita Frongia -.

Dalla maledizione diabolica di Diamanda Galas alle poetesse e performer americane degli anni ’70, al manifesto artistico delle Guerrilla Girls, l’intento è cercare una strada di liberazione dal cliché imposto alle donne da una cultura basata sul patriarcato. Ci interessa capire come questa liberazione sia stata realizzata con il nascere della performance art attraverso la definizione della libertà del-della performer, in scena. Il modo di protestare delle Guerrilla Girls, così creativo ed ‘educato’, dovrebbe essere preso come modello: arte, umorismo, fantasia, sono questi gli ingredienti per diffondere messaggi virali utili a cambiare, forse, lo status quo delle cose.

Di questa denuncia noi ne faremo un concerto, un urlo, una protesta, una...guerrilla”.Corpo, libertà del corpo, valore sociale, politico - oltre che artistico - del corpo scenico, il gesto e l’azione performativa della poesia come forma di live art, come possibilità di innescare una via di fuga da una cultura che pone i suoi divieti, i suoi controlli, strumentalizza e detta legge sulla libertà, l’autonomia, l’esistenza dei corpi, in particolare – va detto – quello delle donne.Biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne).

Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 055.2776393 - teatro.donne@libero.it), prevendite online anche su www.ticketone.it.Il Teatro delle Donne torna al Teatro Goldoni di Firenze grazie alla convenzione stipulata con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, proprietario della struttura, e a un percorso condiviso con il Comune di Firenze e la Regione Toscana, con il fondamentale sostegno di Fondazione CR Firenze.

Intitolata “Mamme E Non Mamme”, l’edizione 2024 di AvampostiTeatro Festival continua venerdì 4 e sabato 5 ottobre (ore 20,30) sempre al Teatro Goldoni, con un’altra prima assoluta, “La denuncia”, spettacolo scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra, in cui si affrontano temi del consenso, del rispetto, della manipolazione, del ricatto emotivo che possono nascondersi dietro un rapporto tra docente e discente.Avamposti Teatro Festival è organizzato da Teatro delle Donne con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze-Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze.

In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4.