Guerra: incontro a Firenze con l'inviato Lorenzo Cremonesi

“Guerra infinita: incontro con l'inviato Lorenzo Cremonesi” è l'evento in programma mercoledì 17 maggio (ore 10) nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia in collaborazione con l'Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze, prevede la partecipazione di 200 studenti delle scuole superiori del territorio metropolitano fiorentino

Saluti di Sara Funaro, assessore all'Educazione del Comune di Firenze, Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio Regionale della Toscana, Maria Federica Giuliani, assessore alla Cultura della memoria e della legalità del Comune di Firenze, Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia.

Interventi di Iacopo Gori, capo redattore centrale al Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, autore del libro "Guerra infinita. Quarant'anni di conflitti rimossi, dal Medio Oriente all'Ucraina" (Solferino Editore).

Al termine degli interventi, gli studenti in sala potranno fare domande e confrontarsi direttamente con Cremonesi, avendo avuto la possibilità di leggere il suo libro “Guerra infinita” nelle settimane precedenti l'incontro, grazie alla donazione dei volumi alle scuole da parte degli Inner Wheel Club Firenze Medicea e Firenze Iris. L'evento intende sensibilizzare i giovani sul tema dei conflitti internazionali e su quella “dimensione infinita e inesauribile della guerra”, come parte integrante della nostra storia e della nostra cultura.